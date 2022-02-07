Португалія спростила в’їзд для вакцинованих українців

Починаючи з 7 лютого, Португалія не вимагатиме в іноземців низки країн (зокрема й України) негативного результату ПЛР-тесту для в’їзду повітряним шляхом — достатньо лише COVID-сертифікату, який визнається в ЄС. Про це повідомляє офіційний сайт для туристів Visit Portugal.

Нове правило було ухвалене урядом Португалії на засіданні 3 лютого відповідно до останніх рекомендацій ЄС. Воно поширюється лише на подорожувальників, які прибувають літаком та морем. Їм також потрібно заповнити онлайн-форму не раніш як за 96 годин до прибуття.

Раніше для в’їзду в Португалію, окрім підтвердження вакцинації, потрібно було обов’язково пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніш як за 72 години, або антиген-тест, зроблений не раніш як за 48 годин до прибуття в країну.

Зауважте, що в’їзд до курортів — Мадейри та Азорських островів — регулюється окремо і онлайн-форми, які дозволяють їхнє відвідування, відрізняються.

У 10,3-мільйонній Португалії за весь час пандемії виявили майже три мільйони хворих на COVID-19, з них понад 20 тисяч померли. Водночас майже 90% населення країни повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

На початку січня 2022 року Португалія послабила частину коронавірусних обмежень — зокрема дозволила очне навчання в школах і роботу нічних клубів.

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