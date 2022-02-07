Португалія спростила в’їзд для вакцинованих українців

Починаючи з 7 лютого, Португалія не вимагатиме в іноземців низки країн (зокрема й України) негативного результату ПЛР-тесту для в’їзду повітряним шляхом — достатньо лише COVID-сертифікату, який визнається в ЄС. Про це повідомляє офіційний сайт для туристів Visit Portugal.
Нове правило було ухвалене урядом Португалії на засіданні 3 лютого відповідно до останніх рекомендацій ЄС. Воно поширюється лише на подорожувальників, які прибувають літаком та морем. Їм також потрібно заповнити онлайн-форму не раніш як за 96 годин до прибуття.
Раніше для в’їзду в Португалію, окрім підтвердження вакцинації, потрібно було обов’язково пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніш як за 72 години, або антиген-тест, зроблений не раніш як за 48 годин до прибуття в країну.
Зауважте, що в’їзд до курортів — Мадейри та Азорських островів — регулюється окремо і онлайн-форми, які дозволяють їхнє відвідування, відрізняються.
У 10,3-мільйонній Португалії за весь час пандемії виявили майже три мільйони хворих на COVID-19, з них понад 20 тисяч померли. Водночас майже 90% населення країни повністю вакцинувалися проти коронавірусу.
На початку січня 2022 року Португалія послабила частину коронавірусних обмежень — зокрема дозволила очне навчання в школах і роботу нічних клубів.
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Що відомо
- Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що з 21 лютого країна знову почне пускати до себе іноземців. Обмеження на в’їзд були запроваджені ще в березні 2020 року на початку пандемії коронавірусу й відтоді майже не пом’якшувалися.
- Уряд Індонезії ухвалив рішення тимчасово заборонити в'їзд іноземних туристів до країни через столичний аеропорт Джакарти, щоб запобігти поширенню штаму COVID-19 "Омікрон".
- У серпні 2021 року Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати у додатку "Дія" відповідають європейським.
- Європейська комісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів з 12 до 9 місяців (тобто 270 днів). Нові норми набули чинності з 1 лютого 2022 року.
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