Засудженому в Чернігівському СІЗО намагалися передати 28 мобільних телефонів, схованих у холодильнику. Також – шість зарядних пристроїв та п'ять сім-карт. Сталося це 2 лютого, сказав Суспільному в коментарі перший заступник начальника ДУ "Чернігівський слідчий ізолятор" Олександр Булко.

"Оперативна група напередодні мала інформацію про те, що ув'язнений та засуджений намагається таким шляхом доставити ряд заборонених предметів. І чекали, доки даний холодильник будуть передавати".

Пристрої були сховані всередині дверцят холодильника. Більшість із них – "кнопочні", але були й смартфони.

ФОТО: ДУ "Чернігівський слідчий ізолятор" Телефони у дверцятах холодильника

Зі слів Олександра Булко, холодильники можуть знаходитися в камерах СІЗО, це дозволили кілька років тому. А от телефони – ні.

"В СІЗО є люди, які ув'язнені, які тримаються під вартою. У них один статус. А є люди, які засуджені. У них - інший статус, вони мають право на телефонні дзвінки. Мобільні телефони можуть зберігатися не в них особисто, а в адміністрації, і їм видаються телефони, і вони дзвонять. А от решта осіб, які перебувають під вартою, не мають права на телефонні дзвінки. Але зараз запроваджено Міністерством юстиції ІР-телефонія. Виглядає як звичайний мобільний телефон. Людина пише заяву, з нього знімаються кошти, і вона дзвонить. Усі дзвінки записуються".

Тобто, засуджений мав право на телефон і на користування ним згідно з усталеними правилами. Але намагався обійти заборону. Утім покарання, як сказав Олександр Булко, для самого засудженого не буде.

"Засудженому, фактично, нічого не буде, тому що, фактично, навіть у суді ніхто не зможе довести, що була змова. Тому, що це – адміністративна справа. Якщо був би кримінал, наприклад, доставка наркотичних засобів, то була б інша справа".

А от людям, які намагалися йому передати заборонені речі, загрожує штраф 15-25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Заборонені предмети конфіскують. Протокол за статтею 188 КУпАП (незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань) вже склали, справу передаватимуть в суд.

За словами Олександра Булка, за останні півтора роки це вже третя спроба передати телефони засудженим. В цей раз було побито попередній "рекорд" – у вересні минулого року подібним чином намагались доставити 20 мобільних телефонів.

"Передають багато в чому: в салі, в хлібі, в інших речах".

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