Дружина поліцейського Артура Єрохіна, який загинув під час бійки на Масанах, подала цивільний позов до патрульних на суму майже 400 тисяч гривень. Цю інформацію вона підтвердила у коментарі Суспільному.
Сам позов жінка коментувати відмовилась, додала лише, що подавала його під час досудового розслідування. Раніше ДБР повідомляло, що передали до суду справу патрульних, які зупинилися біля місця бійки, поговорили з учасниками і поїхали. Бійка ж між двома поліцейськими та групою підлітків продовжилася і закінчилася смертю одного з офіцерів.
Патрульним інкримінують невиконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Чи погоджуються поліцейські з цивільним позовом дружини загиблого, адвокат Ігор Матрос, відмовився коментувати. Сказав, потрібно порадитися з підзахисними, відповідь може надати не раніше 2-3 тижнів.
Нагадаємо, бійка між підлітками та двома поліцейськими, які були у відпустці, сталася в ніч на 2 жовтня. група молодиків побила двох поліцейських, які були у відпустці. Артур Єрохін загинув, Володимир Савон потрапив до реанімації. За підозрою в скоєнні вбивства затримали чотирьох підлітків, троє з них неповнолітні.
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