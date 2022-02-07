Під стінами ОДА пройшов мітинг підприємців: що вони вимагали

До сотні підприємців з різних районів області 7 лютого зібралися у Чернігові під стінами облдержадміністрації. Вони протестують проти введення касових апаратів.
Протестувальники кажуть, що це позначиться на цінах для споживачів, а також вбачають в цьому додаткове навантаження на бізнес.
На завершення мітингу протестувальники пройшлися центральними вулицями Чернігова.
Нагадаємо, з 1 січня цього року набув чинності закон, згідно з яким використання касових апаратів стало обов'язковим для ФОПів, що проводять розрахункові операції. Закон мав почати діяти ще з 1 січня минулого року, проте це відтермінували на рік.
Використання касових апаратів стосується переважно підприємців третьої групи – продавців, таксистів, екскурсоводів, перукарів. Від використання касових апаратів торік 23 грудня звільнили підприємців, що працюють у селах.
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