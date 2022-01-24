В аптеках Тернопільщини почали продавати ліки за кошти програми "єПідтримка"

Від сьогодні люди віком від 60 років, які вакцинувалися двічі та згенерували сертифікат у мобільному додатку "Дія", можуть витратити тисячу гривень на ліки. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко.

За її словами, при цьому в аптеці не можна буде купити косметичні засоби чи харчові додатки.

Нагадаємо, почали приймати заяви на виплату грошей через додаток "Дія" з 13 грудня, а використати їх можна було з 19 грудня. Витратити гроші можна на транспорт, театри, музеї, спортивні зали та книжкові магазини в Україні. Скористатися послугою можуть лише ті вакциновані, які мають зелений COVID-сертифікат. Гроші потрібно використати впродовж 4 місяців. Потім віртуальний рахунок автоматично закриють, а гроші повернуться в державний бюджет. Загалом звідти виділили 8 мільярдів гривень на програму "єПідтримка".

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