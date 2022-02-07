На Буковині водію, якого підозрюють у тому, що він на смерть збив 77-річного пенсіонера, обрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою 60 діб.

Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

Чоловіка підозрюють у тому, що він керував автівкою у стані наркотичного сп’яніння та порушив правила безпеки дорожнього руху.

Що відомо

За інформацією поліції, у селі Лашківка 4 лютого водій "Hyundai-ix35" порушив правила дорожнього руху та наїхав на 77-річного чоловіка, який рухався по проїзній частині дороги. Він загинув на місці аварії, водій джипа опісля втік з місця ДТП й намагався переховуватись.

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