У Чернівцях почали курсувати чотири нові автобуси. Де їздять

У Чернівцях почали курсувати нові автобуси, які закупили для тролейбусного управління. Чотири автобуси рухатимуться за маршрутами №9, №8 та №15.

Про це Суспільному Буковина сказав заступник міського голови Ігор Крохмаль.

Один автобус їздитиме за маршрутом №15 — від вулиці Садової до Дунайської, ще дві машини курсуватимуть на маршруті №8 — від вулиці Садової до мікрорайону Клокучка. Вартість складатиме 9 гривень за поїздку, як і в інших маршрутках міста.

Також один автобус курсує за графіком тролейбусного маршруту №9 від Соборної площі до вулиці Руської, 279. На цей маршрут направлять ще один автобус, коли в місті завершиться дистанційне навчання, щоб транспортом користуватимуться студенти та школярі. Вартість проїзду складатиме 5 гривень за поїздку, як у тролейбусах.

Всі автобуси обладнані GPS-трекером, тому їхній рух можна простежити на сайті. Наразі там не встановили стаціонарні валідатори для безготівкової оплати. За словами заступника директора департаменту транспорту Ігоря Чобана, наразі невідомо, коли вони запрацюють.

Що відомо

У грудні 2021 року міська рада закупила п'ять нових автобусів, вони коштують майже 12 мільйонів гривень. Гроші виділили з міського бюджету. Автобуси низькопідлогові, маломобільні пасажири зможуть користуватись системою нахилу кузова та відкидним пандусом.

З 1 лютого проїзд у маршрутках Чернівців складатиме 9 гривень за поїздку. Раніше проїзд вартував 7 гривень.

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