В аварії на Буковині загинув 77-річний пішохід. Водій намагався переховуватись

На Буковині в аварії загинув 77-річний пішохід. За інформацією поліції, на нього наїхав водій джипа, який опісля втік з місця ДТП й намагався переховуватись.

Про це повідомили на сайті нацполіції області.

Аварія трапилась вранці 4 лютого на трасі поблизу села Лашківка на Кіцманщині. Житель Рівного повідомив поліцейським, що на трасі лежить тіло чоловіка.

Водія, якого підозрюють у вчиненні ДТП, розшукали за пів години. Йому 20 років, це місцевий житель Лашківки.

У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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