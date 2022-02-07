Щоб оптимізувати обласну психіатричну лікарню в Смілі, закрили одне з одинадцяти відділень та скоротили медперсонал. Натомість створили мобільну бригаду для обслуговування пацієнтів вдома, розповіла директорка Ірина Косенкова.

За словами директорки, так вимушені були зробити, бо оплату нині здійснюють за надані послуги, а не кількість ліжок, а пацієнтів з кожним роком меншає.

Із 45 ліжок у відділенні зайняті 38. Більшість пацієнтів перебувають у складному стані, повідомила завідувачка відділення Оксана Ткаченко.

"76% пацієнтів знаходяться в стані достатньо важкому: в станах психомоторного збудження, з депресивною симптоматикою, суїцидальними думками, намірами та діями.

Суспільне: Черкаси Одна з палат психлікарні

Відділення так залишається працювати на 45 ліжок. Але ж кількість пацієнтів, поступлень пацієнтів в стаціонар знизилася на сьогодні. Це пов’язано з тим, що зменшилася кількість направлень пацієнтів з районів.

Суспільне: Черкаси

У відділенні паліативної допомоги із 45 ліжок зайняті 32. Пацієнтам надають підтримувальну терапію, розповіла старша медсестра Павліна Ігнатьєва:

"Тут чотири пацієнтки на лікуванні. Підтримуємо їхній стан соматичний, також уводимо вітаміни. Вони на підтримувальній терапії".

Суспільне: Черкаси Палата підтримувальної терапії

Через оптимізацію зменшили кількість працівників, розповіла керівниця обласного центру паліативної допомоги психічнохворим, Жанна Базік:

"У нас скоротили декілька співробітників: це медичні медсестри і молодші медичні сестри. Наразі працівників вистачає, але ми будемо працювати над тим, щоб в майбутньому могли розширити та ще один пост поставити.Тому що ми плануємо в нашому паліативному центрі приймати чоловіків, і для цього створимо окремий пост".

Суспільне: Черкаси Один з корпусів психіатричної лікарні

У першому відділенні сестринського догляду для пацієнтів з хронічною формою перебігу захворювань 45 ліжок. Його закрили на початку 2022 року, каже медична директорка Людмила Захарченко.

"Пацієнтів цього відділення переважно перевели до відділення №6. Ті пацієнти, які були, ми, по можливості, змогли до першого січня оформити в будинки-інтернати для психохроніків, їх відправили в будинки-інтернати нашої області", — розповіла Людмила Захарченко.

Суспільне: Черкаси Одна з палат психлікарні

За словами завідувачки відділення №6 Оксани Буднік, це відділення загальнопсихіатричне для пацієнтів із соматичною патологією:

"Пацієнти у відділенні як чоловіки, так і жінки. Симптоматика у них різнопланова: від органіків, розумова відсталість і так далі".

У 2021-му влітку у закладі організували мобільну команду у складі чотирьох осіб – лікаря-психіатра, психолога, соціального працівника та медичної сестри. Вони надають альтернативну психіатричну допомогу пацієнтам вдома, повідомила лікарка-психіатр Наталія Губар.

"Основний напрям – є пацієнти, які вже тривалий час хворіють і мали велику кількість госпіталізацій. Саме наша робота направлена на те, щоб люди змогли залишатися більше у своєму домашньому звичному оточенні, їм допомагати, щоб у них не було загострення. Але бувають випадки звернення первинних пацієнтів".

Суспільне: Черкаси

За словами директорки обласної психіатричної лікарні Ірини Косенкової, за рік у лікарні обслуговують дві з половиною тисячі пацієнтів. Протягом двох років із 710 ліжок залишили 405. Цієї кількості вистачає, бо з кожним роком зменшується потреба у стаціонарному лікуванні пацієнтів психіатричного профілю.

"Зараз, коли пацієнт поступає до нас, ми усуваємо перші симптоми захворювання чи загострення. Лікуванням же займаються амбулаторні служби. Тому потреба в багатьох стаціонарних ліжках, як були раніше, зникла".

За словами директорки, нині з’явилися і нові форми обслуговування пацієнтів. Вони мають право вибору: стаціонарне лікування або амбулаторне лікування у свого сімейного лікаря або у лікаря-психіатра.

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