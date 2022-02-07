У Києві 7 лютого лікарі та співробітники Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" підписали добровільну прижиттєву згоду на посмертне донорство. Таким чином лікарі доєдналися до соціальної акції на підтримку добровільного прижиттєвого донорства, а також закликали українців не забувати, що кожен може врятувати життя людини.

"Щодня в Україні люди помирають в очікуванні на пересадку органів. Втім кожна людина, навіть після своєї смерті може врятувати від 3 до 8 пацієнтів. За минулий рік в Україні провели 331 трансплантацію, з них 169 — від посмертних донорів. 59 людей після своєї смерті врятували життя 169 пацієнтам, яким пересадили їх органи. Однак сотні людей ще чекають свого донора. Стати донором — це шанс продовжувати роботи добро навіть після смерті. Ми рятуємо українських дітей щодня і хочемо зробити більше. Ми довіряємо системі трансплантології в Україні, своїм колегам-медикам та хочемо збільшити кількість прижиттєвих згод", — зазначив хірург-трансплантолог НДСЛ "Охматдит" кандидат медичних наук Олег Годік.

Фото: Ліля Гончарук, Суспільне Лікарі "Охматдиту" підписали прижиттєву згоду на посмертне донорство

Поки процедура оформлення згоди на посмертне донорство доволі складна, тож мало людей роблять її при житті. Зараз після встановлення діагнозу смерті мозку, родичі померлого можуть дати дозвіл на трансплантацію органів. Втім, незабаром дати свою згоду чи незгоду на посмертне донорство можна буде в додатку "Дія". А поки над додатком працюють, лікарі хочуть підвищити обізнаність населення щодо донорства органів.

Загалом, під час акції 7 лютого в "Охматдиті" згоду підписали близько 25 людей.

Мама пацієнтки "Охматдиту" Софії Тамара Соловей з міста Білопілля, Сумської області розповіла Суспільному, що дочка стоїть у черзі на трансплантацію нирки майже рік.

"Ми потрапили в реанімацію з вірусно-бактеріальною пневмонією. Три місяці пробули в реанімації, після чого нас перевели. Нирки в нас відмовили. В черзі на донора ми вже 10 місяців в "Охматдиті", а в Білорусі рік і 4 місяці. Постійно з донькою в "Охматдиті" ми 2 роки й 4 місяці. З родини ніхто на жаль не підходить їй як донор. 3 рази на тиждень донька проходить гемодіаліз, коли 4 години, коли 6. Це дуже складно, постійно просить попити води, але води не можна", — каже Тамара.

Фото: НДСЛ "Охматдит" Лікарі "Охматдиту" під час операції з трансплантації нирки

Вона зазначила, що такі згоди підписувати дуже важливо: "Багато діток поїхали додому з пересадженими нирками. І ми теж чекаємо своєї нирки".

Лише в "Охматдиті" понад два десятки дітей чекають на органну трансплантацію від неродинного донора. Ці пацієнти роками живуть в лікарні, тричі на тиждень проходять 4-годинну процедуру гемодіалізу та чекають на рятівну пересадку.

Своєю думкою щодо важливості донорства поділилася Юлія Спасиченко, мама 6-річного Артема, який чекає на трансплантацію: "Проблеми з нирками в Артема почалися з самого народження. Вперше на діаліз до Охматдиту ми потрапили, коли малому виповнився рік. Зараз йому 6. Ніхто з наших родичів не підходить сину як донор, тож трансплантація можлива лише від посмертного донора. Дуже важливо, аби більше людей почали підписувати ці згоди, аби такі пацієнти, як мій шестирічний син, мали шанс на життя".

Що відомо

В Україні з 1 січня 2021 року запрацювала Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин, яка поєднує донора та реципієнта.

У березні 2021 року Міністерство охорони здоров'я затвердило новий статус, за яким київська клініка "Охматдит" зможе надавати лабораторні діагностичні послуги з трансплантації не лише дітям, а й дорослим.

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