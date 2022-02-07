У Чернівцях понад 100 підприємців пікетують ОДА. Вони вимагають скасувати закони, за якими підприємці зобов'язані використовувати касові апарати.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця.

Учасники стоять з плакатами "РРО — це знищення малого бізнесу". Підприємця Галина Марчук каже, що через касові апарати перейде на першу групу ФОП.

"Мені складно робити звітність, адже не розуміюсь в розрахунках. Грошей наймати бухгалтера — немає", — каже Марчук.

На мітинг вийшли підприємці "Калинівського ринку". За словами керівника профспілки ринку Степана Кукурудзяка, таким чином вони доєднались до всеукраїнської акції проти запровадження РРО.За його словами, касові апарати — це додаткові витрати, а також частина підприємців не може встановити програмне забезпечення.

Навіщо запровадили обов'язкові касові апарати

Це запровадили, аби запобігти мінімізації податків з боку ФОПів. Підприємці можуть занижувати свій реальний дохід, аби залишатись на спрощеній системі оподаткування, розповіла Суспільному сказала заступниця начальника управління податкової служби області Наталія Чернівчан.

За її словами, за допомогою касових апартів можна виявити реальний дохід підприємця. Також покупці зможуть бути більш захищеними, бо матимуть чек, який підтвердить, де і який товар вони купували.

Наразі податкова не може перевіряти підприємців без заявок покупців або рішення керівника податкової. В Україні діє мораторій на перевірку бізнесу через карантин.

Для кого апарати є обов'язковими

Для ФОПів другої, третьої та четвертої груп РРО є обов'язковим. Не треба встановлювати касовий апарат:

підприємцям першої групи, тобто тим, які не мають найманих працівників;

підприємцям, які зареєстровані у селі, та не продають алкоголь чи цигарки.

Також ця норма не діє, якщо покупець переказує гроші на розрахунковий рахунок, у касі чи через термінал банку.

Що відомо