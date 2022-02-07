У Чернівцях понад 100 підприємців пікетують ОДА. Вони вимагають скасувати закони, за якими підприємці зобов'язані використовувати касові апарати.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця.
Учасники стоять з плакатами "РРО — це знищення малого бізнесу". Підприємця Галина Марчук каже, що через касові апарати перейде на першу групу ФОППідприємці першої групи ФОП не мають встановлювати касові апарати. Це самозайняті підприємці..
"Мені складно робити звітність, адже не розуміюсь в розрахунках. Грошей наймати бухгалтера — немає", — каже Марчук.
На мітинг вийшли підприємці "Калинівського ринку". За словами керівника профспілки ринку Степана Кукурудзяка, таким чином вони доєднались до всеукраїнської акції проти запровадження РРОКасовий апарат. Він видає фіскальні чеки та автоматично облікує операції..За його словами, касові апарати — це додаткові витрати, а також частина підприємців не може встановити програмне забезпечення.
Навіщо запровадили обов'язкові касові апарати
Це запровадили, аби запобігти мінімізації податків з боку ФОПів. Підприємці можуть занижувати свій реальний дохід, аби залишатись на спрощеній системі оподаткування, розповіла Суспільному сказала заступниця начальника управління податкової служби області Наталія Чернівчан.
За її словами, за допомогою касових апартів можна виявити реальний дохід підприємця. Також покупці зможуть бути більш захищеними, бо матимуть чек, який підтвердить, де і який товар вони купували.
Наразі податкова не може перевіряти підприємців без заявок покупців або рішення керівника податкової. В Україні діє мораторій на перевірку бізнесу через карантин.
Для кого апарати є обов'язковими
Для ФОПів другої, третьої та четвертої груп РРО є обов'язковим. Не треба встановлювати касовий апарат:
- підприємцям першої групи, тобто тим, які не мають найманих працівників;
- підприємцям, які зареєстровані у селі, та не продають алкоголь чи цигарки.
Також ця норма не діє, якщо покупець переказує гроші на розрахунковий рахунок, у касі чи через термінал банку.
Що відомо
- З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.