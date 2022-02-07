За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 859 осіб

859 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 301 людину, другою дозою – 493, бустерною дозою вакцинували 202 особи. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 736 833 особи.

За добу по Україні 18 626 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримала 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей, додаткову дозу отримали 86 осіб, бустерну дозу – 4 771.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 458 482 людини, з них отримали першу дозу – 15 458 480 людей, отримали дві дози – 14 780 566 людей, отримали додаткову дозу – 20 332 особи, бустерну дозу – 459 230. Загалом провели 30 718 608 щеплень.

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