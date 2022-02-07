На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 910 осіб

У 910 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померли 7 людей. Одужання підтвердили у 256 осіб. Медики провели 1 392 дослідження методом ПЛР за добу.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (117 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 12, Великодедеркальська сільська ОТГ – 7,Вишнівецька селищна ОТГ – 13, Кременецька міська ОТГ – 13, Лановецька міська ОТГ – 41, Лопушненська сільська ОТГ – 4, Почаївська міська ОТГ – 7, Шумська міська ОТГ – 20.

Тернопільський район (493 особи): Байковецька сільська ОТГ – 5, Бережанська міська ОТГ – 10, Білецька сільська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ – 78, Великогаївська сільська ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 77, Зборівська міська ОТГ – 19, Золотниківська сільська ОТГ – 5, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козлівська селищна ОТГ – 34, Купчинецька сільська ОТГ – 9, Микулинецька селищна ОТГ – 14, Нараївська сільська ОТГ – 2, Озернянська сільська ОТГ – 3, Підволочиська селищна ОТГ – 7, Підгаєцька міська ОТГ – 11, Підгороднянська сільська ОТГ – 6, Скалатська міська ОТГ – 6, Скориківська сільська ОТГ – 18, Теребовлянська міська ОТГ – 44, Тернопільська міська ОТГ – 138.

Чортківський район (300 осіб): Борщівська міська ОТГ – 20, Бучацька міська ОТГ – 12, Васильковецька сільська ОТГ – 5, Гусятинська селищна ОТГ – 14, Заводська селищна ОТГ – 9, Заліщицька міська ОТГ – 8, Золотопотіцька селищна ОТГ – 11, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 6, Колиндянська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 29, Коропецька селищна ОТГ – 14, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4, Монастириська міська ОТГ – 7, Нагірянська сільська ОТГ – 8, Скала-Подільська селищна ОТГ – 14, Товстенська селищна ОТГ – 8, Трибухівська сільська ОТГ – 5, Хоростківська міська ОТГ – 3, Чортківська міська ОТГ – 119.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 134 904 особи, з них 110 240 вже видужали та 2 275 людей померли.

Що відомо