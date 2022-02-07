На Житомирщині за добу, 6 лютого, фахівці обласного лабораторного центру підтвердили коронавірус у 1188 жителів області. Померли п'ятеро людей, котрі хворіли на COVID-19.

Про це 7 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 6 лютого лабораторний центр провів 1770 досліджень на наявність захворювання – у 1188 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли ще п'ятеро людей:

у Житомирі – 82-річний чоловік та 82-річна жінка;

у Житомирському районі – 70-річна жінка та 82-річний чоловік;

у Коростені – 71-річна жінка.

На Житомирщині офіційно зареєстровані 3397 летальних випадків серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

6 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 182 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 172 906 жителів, 141 622 з яких вже одужали.

Читайте також

В селищі Ємільчине рятувальники витягували машину "швидкої", яка застрягла в снігу.

Житомирські лікарі розповіли, чим загрожує поліомієліт і чи вистачає в області вакцини від нього.

У Житомирі в дитсадочку №53 дітей навчають кататися на лижах.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber