На Житомирщині рятувальники витягували машину "швидкої", яка застрягла в снігу

4 лютого в селищі міського типу Ємільчине машина швидкої медичної допомоги застрягла в снігу. Медики пішли на виклик до пацієнта пішки, а рятувальники витягували машину зі снігу.

Про це на своєму сайті повідомила пресслужба обласного управління ДСНС. Про те, що машина "швидкої" застрягла в снігу, рятувальники дізналися від самих медиків о 14:07.

На місці події працівники ДСНС з'ясували, що екіпаж пішов на виклик до пацієнта пішки, а водій залишився і намагався витягнути машину самостійно, проте йому це не вдалося. Рятувальники за допомогою тросу витягнули машину із засніженого узбіччя, після чого водій міг продовжити рух.

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