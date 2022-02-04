На Житомирщині 3 322 дитини віком від шести місяців до шести років пропустили щеплення від поліомієліту – житомирські лікарі в етері "Українського радіо "Житомирська хвиля" розповіли, чим загрожує поліомієліт, чому потрібно вакцинувати від нього дітей і чи достатньо в області вакцини від цієї хвороби.

Дитяча інфекціоністка та імунологиня Анна Кухарук розповіла ведучій етеру Ірині Самарцевій, що поліовірус, який циркулює зараз в Україні, загрожує можливою появою невиліковного паралічу у невакцинованої або не повністю вакцинованої дитини. Симптоми поліомієліту на перших стадіях схожі з симптомами грипу, гострого респіраторного захворювання або ж коронавірусу.

"Поліомієліт – це кишковий вірус, який передається фекально-оральним шляхом з брудними руками, забрудненими продуктами і забрудненою водою. Ми починаємо підозрювати, що це поліомієліт вже тоді, коли виникає гострий в'ялий параліч, хоча він буває не в усіх. Дуже важливим є захист від поліомієліту. Профілактикою захворювання є вакцинація. Якщо щеплення дитини було з якихось причин пропущене, то варто узгодити вакцинальний календар із сімейним лікарем чи педіатром, подивитися, які саме вакцини і скільки доз було пропущено, щоб надолужити вакцинацію", – говорить Анна Кухарук.

За словами начальника відділу департаменту охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Сергія Березовського, у 2021 році в області не всі діти отримали повний курс щеплення від поліомієліту.

"Епідеміологічна ситуація в Україні не дуже сприятлива, адже були виявлені випадки носійства вірусу в дітей у Закарпатській та Рівненській областях. Одна дитина захворіла на гострий в'ялий параліч. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я та міністерство охорони здоров'я України ухвалили рішення щодо проведення додаткового туру щеплення проти поліомієліту серед дітей віком від шести місяців до шести років. Діти такого віку є найбільш вразливою категорією – найчастіше вони важко хворіють на поліомієліт. Ситуація ускладнюється тим, що значна кількість дітей в Україні, зокрема в Житомирській області, з різних причин не вакцинована від поліомієліту. За минулий рік в нашій області загальна кількість дітей віком до одного року, які вчасно отримали три щеплення згідно з календарем профілактичних щеплень, становить 83 відсотки. В Україні цей показник ще нижчий – тільки 80 відсотків дітей у віці до року повністю вакциновані", – поінформував Сергій Березовський.

Фото: Суспільне Житомир Житомирські лікарі розповіли, чим загрожує поліомієліт і чи вистачає в області вакцини від нього

Якою вакциною проводитимуть щеплення від поліомієліту?

"Ми використовуємо ін'єкційну інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ), а також орально-поліомієлітну вакцину (ОПВ) в краплях. Дітям потрібно мати дві інактивовані вакцини, а також обов'язково отримати вакцину ОПВ. Краплі, на які ми чекаємо в березні-квітні, необхідні усім дітям від шести місяців до шести років. Навіть тих, які були повністю вакциновані, – для того, аби сформувати захисний бар'єр кишківника. ОПВ важлива, для того, щоб не передавати збудника далі, щоб він не міг мутувати і розмножуватися", – говорить Анна Кухарук.

"Кампанія передбачає проведення з 1 лютого першого туру вакцинації. Протягом трьох тижнів планується максимально охопити щепленням інактивованою поліомієлітною вакциною ІПВ дітей від шести місяців до шести років, щоб діти мали хоча б одне щеплення. У наступні два тури проводитиметься щеплення дітей пероральною вакциною ОПВ. Це буде в березні-квітні, коли ми отримаємо відповідну вакцину", – додає Сергій Березовський.

Чи є у вакцини протипокази і які?

"Протипокази можуть бути різними, – каже Анна Кухарук. – Для інактивованої поліамієлітної вакцини, як і для більшості всіх вакцин, основним протипоказом є гострий період хвороби. Якщо дитина хвора, то ми її не вакцинуємо до одужання. Також, якщо була якась реакція на попередньо введену вакцину, то вже таку саму вакцину того ж самого виробника ми не будемо вводити дитині і надалі вакцинуватимемо її з обережністю. Якщо говорити про оральні поліомієлітні вакцини, варто зауважити, що це ослаблений вірус і діти з вродженим чи набутим імунодефіцитом не можуть отримувати живі ослаблені вакцини, їм не можна їх вводити. Тому можуть бути рекомендації, щоб дитину щеплювати тільки інактивованою поліомієлітною вакциною".

Чи може дитина справитися з вірусом самостійно?

"Є у нас категорія людей, так званих "антивакцинаторів", які чомусь вважають, що людина з дитячого віку сама повинна справлятися з усіма інфекціями. Але, на мою думку, всі вакцини, які є в нашому арсеналі для попередження інфекцій, потрібно обов'язково використовувати. Щоб діти були захищені від інфекцій та важких ускладнень від цих хвороб, часом зі смертельними наслідками – таких, як, наприклад, той же поліомієліт", – сказав Сергій Березовський.

Чи достатньо в області вакцин, щоб щепити понад три тисячі дітей, котрі підлягають вакцинації?

"Наразі в нас достатньо інактивованої вакцини ІПВ, щоб щепити всіх дітей, які підлягають вакцинації. На вакцину ОПВ ми ще чекаємо, коли вона буде виділена для України. Вакцина матиме в своєму складі другий тип поліовірусу і нею будуть вакцинувати дітей у другому та третьому раундах", – розповів Сергій Березовський.

Що відомо

У вересні 2021 року в Рівненській області у півторарічної дівчинки діагностували поліомієліт. Окрім неї, вірус виявили ще у шістьох її братів та сестер. Усі вони не були вакциновані.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт. Діти не мали планових щеплень.

24 січня 2022 року у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Хлопчик не був щеплений від поліомієліту через відмову батьків.

На Житомирщині з 1 лютого почали вакцинувати від поліомієліту дітей, які пропустили щеплення.

Поліомієліт – високоінфекційне захворювання, яке є найбільш небезпечним для дітей до п'яти років. Хвороба вражає центральну нервову систему, викликає параліч і може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини – найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

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