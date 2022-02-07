На Сумщині за добу коронавірус виявили у понад тисячі людей, троє померли

У Сумській області за добу COVID-19 підтвердили у 1024 людей. Троє людей померли від ускладнень хвороби. Такі дані оприлюднили 7 лютого на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними Сумського обласного лабораторного центру, двоє померлих людей - із Сум та ще одна людина - з Тростянця.

Одужання за добу підтвердили у 308 людей. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 25 052 людини.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 163 502 людей, з яких 3 036 людей померли. Одужання підтвердили у 135 414 жителів області.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини на Сумщині отримали 68 людей, другу дозу – 106 людей, вакцинувалися бустерною дозою – 46. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 444 847 людей, двома дозами – 425 891.

Лікарні, виділені для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування, заповнені на 48%. Найбільше завантажена лікарня в Недригайлові - на 79%. До апаратів ШВЛ в області підключені 38 людей, з них у Сумах - 29 людей.

Що відомо

В Україні за добу коронавірус виявили у 23 378 людей, зафіксували смертей - 115.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

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