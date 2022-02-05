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За добу на Волині підтвердили 462 випадки COVID-19. Одна людина померла
КОРОНАВІРУСРегіони

За добу на Волині підтвердили 462 випадки COVID-19. Одна людина померла

Лариса Літвицька
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За добу на Волині підтвердили 462 випадки COVID-19. Одна людина померла Суспільне Волинь

За добу на Волині підтвердили 462 нових випадки коронавірусної інфекції. Зафіксували одну смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 6 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 23 людини. Один летальний випадок зафіксували в Камінь-Каширській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 2 359 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 117
  • Городищенська ТГ – 6
  • Горохівська ТГ — 28
  • Колківська ТГ – 20
  • Копачівська ТГ – 1
  • Мар’янівська ТГ — 8
  • Підгайцівска ТГ – 4
  • Рожищенська ТГ – 25
  • Торчинська ТГ — 18
  • Володимир-Волинська ТГ – 30
  • Затурцівська ТГ — 6
  • Зимнівська ТГ – 3
  • Іваничівська ТГ – 5
  • Локачинська ТГ — 19
  • Нововолинська ТГ –16
  • Оваднівська ТГ- 2
  • Павлівська ТГ – 1
  • Камінь-Каширська ТГ – 40
  • Любешівська ТГ – 14
  • Маневицька ТГ –6
  • Прилісненська ТГ – 5
  • Сошичненська ТГ — 1
  • Голобська ТГ – 3
  • Дубівська ТГ – 13
  • Заболоттівська ТГ — 1
  • Забродівська ТГ — 3
  • Ковельська ТГ – 38
  • Колодяжненська ТГ – 2
  • Люблинецька ТГ – 1
  • Ратнівська ТГ – 11
  • Самарівська ТГ – 5
  • Турійська ТГ – 10

За весь час пандемії в області захворіли 116 492 волинянина. 103 041 людина одужала від COVID-19. 2 278 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 182 недужих на коронавірус волинянина та три летальних випадки.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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