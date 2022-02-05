За добу на Волині підтвердили 462 випадки COVID-19. Одна людина померла

За добу на Волині підтвердили 462 нових випадки коронавірусної інфекції. Зафіксували одну смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 6 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 23 людини. Один летальний випадок зафіксували в Камінь-Каширській громаді.
За добу методом ПЛР протестували 2 359 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 117
- Городищенська ТГ – 6
- Горохівська ТГ — 28
- Колківська ТГ – 20
- Копачівська ТГ – 1
- Мар’янівська ТГ — 8
- Підгайцівска ТГ – 4
- Рожищенська ТГ – 25
- Торчинська ТГ — 18
- Володимир-Волинська ТГ – 30
- Затурцівська ТГ — 6
- Зимнівська ТГ – 3
- Іваничівська ТГ – 5
- Локачинська ТГ — 19
- Нововолинська ТГ –16
- Оваднівська ТГ- 2
- Павлівська ТГ – 1
- Камінь-Каширська ТГ – 40
- Любешівська ТГ – 14
- Маневицька ТГ –6
- Прилісненська ТГ – 5
- Сошичненська ТГ — 1
- Голобська ТГ – 3
- Дубівська ТГ – 13
- Заболоттівська ТГ — 1
- Забродівська ТГ — 3
- Ковельська ТГ – 38
- Колодяжненська ТГ – 2
- Люблинецька ТГ – 1
- Ратнівська ТГ – 11
- Самарівська ТГ – 5
- Турійська ТГ – 10
За весь час пандемії в області захворіли 116 492 волинянина. 103 041 людина одужала від COVID-19. 2 278 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 182 недужих на коронавірус волинянина та три летальних випадки.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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