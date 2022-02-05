За добу на Волині підтвердили 462 випадки COVID-19. Одна людина померла

За добу на Волині підтвердили 462 нових випадки коронавірусної інфекції. Зафіксували одну смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 6 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 23 людини. Один летальний випадок зафіксували в Камінь-Каширській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 2 359 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 117

Городищенська ТГ – 6

Горохівська ТГ — 28

Колківська ТГ – 20

Копачівська ТГ – 1

Мар’янівська ТГ — 8

Підгайцівска ТГ – 4

Рожищенська ТГ – 25

Торчинська ТГ — 18

Володимир-Волинська ТГ – 30

Затурцівська ТГ — 6

Зимнівська ТГ – 3

Іваничівська ТГ – 5

Локачинська ТГ — 19

Нововолинська ТГ –16

Оваднівська ТГ- 2

Павлівська ТГ – 1

Камінь-Каширська ТГ – 40

Любешівська ТГ – 14

Маневицька ТГ –6

Прилісненська ТГ – 5

Сошичненська ТГ — 1

Голобська ТГ – 3

Дубівська ТГ – 13

Заболоттівська ТГ — 1

Забродівська ТГ — 3

Ковельська ТГ – 38

Колодяжненська ТГ – 2

Люблинецька ТГ – 1

Ратнівська ТГ – 11

Самарівська ТГ – 5

Турійська ТГ – 10

За весь час пандемії в області захворіли 116 492 волинянина. 103 041 людина одужала від COVID-19. 2 278 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 182 недужих на коронавірус волинянина та три летальних випадки.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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