Уродженка Тернопільщини долучилась в Німеччині до акції на підтримку України

Уродженка Тернопільщини з донькою долучилася до акції в Німеччині на підтримку України. Учасники акції зібралися перед оперним театром Земпера у Дрездені. Про це повідомила учасниця акції Віра Корицька.

За її словами, акція тривала 2 години. Учасники акції виступили проти агресії РФ.

"Ситуація в Україні загострюється і ми всі хвилюємось. Сьогодні був надзвичайно сильний вітер, здавалося, що все проти нас. Вранці на службі наш священик закликав об'єднатися і підтримати мир, Україну, спокій. Після цього ми з донькою поїхали на акцію, хоча було дуже складно стояти, здавалося вітер може нас підхопити", – розповіла Віра Корицька.

Фото:Володимир Маслюк Учасники акції зібралися перед оперним театром Земпера у Дрездені

"Пан Фац висловив повністю підтримку українському народу. Він сказав, що вважає за потрібне, щоб Україні надали оборону зброю, щоб Україна могла захищатися. Також пан Фац сказав, що впродовж 21 року, коли він був депутатом, то 10 років виступав проти побудови "Північного потоку-2". Він допомагав після Революції Гідності, щоб учасників Майдану пролікувати безкоштовно в Німеччині. Також на демонстрації виступали люди з Берліну, виступали білоруси, які нас підтримують", – каже Корицька.

Фото:Володимир Маслюк Фац на акції

Паралельно відбувалися акції в Мюнхені та Дюссельдорфі. а також сьогодні, 6 лютого, проводиться акція в Амстердамі. Вчора, 5 лютого, таку акцію проводили в Ерфурті.

Фото:Володимир Маслюк Учасники акції

Нагадаємо, 3 лютого відбулася акція на підтримку України та проти агресії РФ в Італії. Вихідці з Тернопільщини долучилися до акції та зібралися під посольством РФ у Римі.

Фото:Володимир Маслюк Учасники акції з плакатами проти агресії РФ

Фото:Володимир Маслюк Учасники акції

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