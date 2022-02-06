З 7 лютого проїзд у тролейбусах Херсона зросте до шести гривень. У маршрутках одна поїздка коштуватиме вісім гривень.

Про це йдеться на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

7 лютого набирає чинності рішення виконкому "Про встановлення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту загального користування". З цього дня тариф на проїзд у міських тролейбусах зросте до шести гривень за поїздку.

Як йдеться у повідомленні, тарифи на послуги з перевезення на міських автобусних маршрутах загального користування складатимуть вісім гривень.

Для дітей шкільного віку, за наявності та пред’явлення водієві маршрутного автобуса учнівського квитка, на період 1 вересня до 30 червня ціна проїзду буде чотири гривні.

Що відомо

27 січня 2022 року у Херсоні члени виконкому ухвалили рішення підвищити проїзд у маршрутних автобусах та тролейбусах. Рішення стосовно встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міських маршрутних автобусах набрало чинності з моменту його підписання. Ціна на проїзд у тролейбусах повинна була зрости з 1 липня 2022 року до 6 гривень.

18 серпня 2021 року виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Проїзд у тролейбусі коштуватиме 5 гривень, у маршрутках середньої та вищої категорії - 8, малогабаритні маршрутки перевозитимуть за старою ціною.

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