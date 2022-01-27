У маршрутних автобусах та тролейбусах Херсона подорожчає проїзд.

Такe рішeння під час засідання ухвалили члeни викoнкoму. Його транслювали на YouTube-каналі Херсонської міської ради.

У маршрутках проїзд буде коштувати 8 гривeнь і цeй тариф діятимe для всіх маршрутів. Ціна на проїзд у тролейбусах зросте до 6 гривень.

Підвищення тарифів підтримав 21 член виконкому.

Рішення стосовно встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міських маршрутних автобусах набере чинності з моменту його підписання. Ціна на проїзд у тролейбусах зросте з 1 липня 2022 року.

Що відомо

18 серпня виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Проїзд у тролейбусі коштуватиме 5 гривень, у маршрутках середньої та вищої категорії - 8, малогабаритні маршрутки перевозитимуть за старою ціною.

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