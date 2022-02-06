У Кіцмані суд закрив справу щодо колишнього заступника голови Чернівецької райдержадміністрації Олексія Добровольського. Він довів, що не їхав за кермом п'яний, а вживав ліки, які вплинули на результат алкотесту.

Про це йдеться в постанові суду.

У жовтні минулого року Добровольського зупинили поліцейські. Тест на алкогольне сп'яніння показав 0,6 проміле. Допустима норма в Україні — до 0,2 проміле.

Чиновник не погоджувався з результатами тесту. У постанові йдеться, що того дня він пив ліки від тиску "Пумпан", які вплинули на результат.

Також Добровольський вважав, що поліція мала відвезти його здавати тест в Кіцманську лікарню, бо цього вимагає процедура, якщо водій не згоден з дослідженням. У суді він говорив, що тривалий час не вживає алкоголь через стан здоров'я.

Суд призначив експертизу, щоб з'ясувати, чи могли ліки вплинути на результат алкотесту. За нею, тест, який здавав Добровольський, неправдивий через прийом медикаментів.

"Комісія експертів прийшла до висновку щодо недостовірності визначення концентрації етилового спирту у видихуваному повітрі у разі попереднього прийому людиною рекомендованої дози препарату "Пумпан", — йдеться в постанові суду.

Відтак суд закрив справу через відсутність порушення. Постанова набирала чинності 1 лютого.

Що відомо

Олексій Добровольський працював заступником голови Чернівецької районної державної адміністрації, раніше — головою Кіцманської РДА.

Поліція зупинила чиновника 12 жовтня о 19:00 в місті Кіцмань. Він керував автомобілем "Mercedes-Benz C180".

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