Два роки тому тодішньому голові Чернівецької облради Івану Мунтяну вручили підозру в хабарі. За версією слідства, він вимагав 400 тисяч доларів у підприємця за передачу в оренду комунального санаторію "Брусниця". Мунтян назвав це "повним абсурдом" і наслідком того, що в "правоохоронних органах працюють піарники". За словами політика, він шукав інвестора, який розвиватиме комунальний санаторій.

За два роки справу передали до суду, втім рішення немає. За цей час Мунтян став депутатом облради та увійшов до комісії, яка розпоряджається комунальним майном. Він говорить, що суд заважає лише тим, що іноді слухання збігаються з засіданнями в раді. Водночас санаторій втратив ліцензію, накопичив борги й, зрештою, припинив надавати послуги. Суспільне розповідає, що відомо про справу Мунтяна.

"Операція ВОДА" та обшуки в облраді

У 2019 році детективи НАБУ проводять обшуки в облраді. Тоді правоохоронці працюють у кабінетах Мунтяна та начальника юрвідділу — він фігуруватиме у справі. Через майже пів року Мунтяну вручають підозру, а детективи оприлюднюють частину відеозаписів та розмов за липень. За версією слідства, Мунтян пропонує підприємцю орендувати санаторій, а надалі відчужити. У розмові чоловік, якого детективи вважають Мунтяном, говорить: "це твоє, ти сам собі кладеш (йдеться про сплату оренди згідно з угодою — НАБУ), у тебе ніхто ніколи не забере..." Цю операцію фігуранти називають "ВОДА".

Слідчі вважають, що за хабар Мунтян обіцяв провести конкурс на оренду "Брусниці" так, аби переміг підприємець. Також обіцяв посприяти з голосуванням на сесії. Конкурсна комісія обирає переможцем підприємство, яке фігурує у розслідуванні.

Суспільне Буковина Хронологія відтворена за даними слідства та документами обласної ради. Дані про власність підприємства "Брусниця" — Мін'юст.

На сесії облради голосують за передачу в оренду, а згодом — за зміни до угоди. Їх вносять з четвертої спроби — спочатку депутати не голосують.

"На четвертий раз було 33 голоси (у складі ради 64 депутати — ред.), 33 треба — 33 проголосували. Я вже наїхав на них", — ймовірно Мунтян каже підприємцю у розмові, яку оприлюднило НАБУ.

За даними детективів, підприємець передавав хабар частинами. Деякі гроші давав особисто Мунтяну. Зокрема, один випадок зафіксували на відео, його опублікували детективи.

YouTube/НАБУ Відео, яке оприлюднило НАБУ. На ньому підприємець передає гроші людині, яку детективи вважають Мунтяном.

Заяви Мунтяна, відсторонення та повернення у політику

Після вручення підозри Мунтяну обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави. Через 5 днів заставу внесли його родичі та близькі, говорив Мунтян у коментарі виданню "Молодий Буковинець". Також його відсторонюють від посади голови облради та забороняють спілкуватись зі свідками.

Суспільне Буковина Зліва направо у президії: Іван Мунтян, Інга Маковецька, яка є свідкою у справі.

Попри це, Мунтян сидів зі свідками у президії ради та був на офіційних зустрічах. У коментарі Суспільному казав, що не порушує рішення суду, бо не спілкується зі свідками. "Те, що я біля них сиджу не означає, що я з ними спілкуюсь", — говорив він.

Звинувачення у хабарі Мунтян заперечує, як і те, що тиснув на депутатів, аби ті передали в оренду санаторій. Раніше Мунтян казав, що він, як депутат, має право агітувати за проєкти рішень.

"Повний абсурд! Я відповідаю за кожне слово, яке я озвучив перед громадою та депутатами. Прикро, що в правоохоронних органах працюють піарники. Це, мабуть, перший випадок, коли когось хочуть звинуватити у неправомірній вигоді без наявних фактів", – говорить він.

Для санаторію потрібно було залучити інвестора, казав Іван Мунтян. Тільки один підприємець погодився розбудовувати "Брусницю".

Мунтян надалі є депутатом облради. Він був, як і у 2015 році, першим кандидатом у списку "Батьківщини". Також, як і в минулому скликанні, входить до комісії ради, яка займається комунальним майном.

Суспільне Буковина Іван Мунтян у новому скликанні ради.

"Я у минулих скликаннях був у цій комісії. Для мене це зрозуміла тема, я розбираюсь у цьому напрямку. Кожен депутат обирає те, де йому легше працювати. Тим паче, ми у фракції це питання вирішували разом", — сказав Мунтян у коментарі Суспільному.

За словами депутата, суд щодо хабаря заважає йому тим, що іноді засідання можуть збігатися із сесіями та комісіями. Цьогоріч такого ще не було.

Арешт майна підприємця та десятки оскаржень

Підприємцем, який, за версією слідства, мав отримати в оренду "Брусницю", є Юрій Кушнір. Він є співвласником декількох фірм. Раніше був засновником фірми "РОСЬ". Втім ця компанія потрапила під санкції РНБО на "топ-контрабандистів". Також під санкціями компанія "Провіденс", співвласником якої був Кушнір.

У справі про санаторій Кушніру обирали запобіжний захід — п'ять мільйонів гривень застави та арешт майна. Підприємець неодноразово оскаржував це. Доводив, що гроші на внесення застави взяли у позику і їх треба повернути, а також необхідно зняти арешт на майно, бо він потребує операції, яка вартує понад 300 тисяч євро. Суд відхилив це.

"Брусниця" в боргах та без послуг

Бальнеологічний санаторій "Брусниця" не надає послуг, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків керівника Тетяна Блошко. Раніше там оздоровлювали людей за допомогою сірководневих ванн. Також "Брусниця" викачувала мінеральну воду з надр на своїй території. Тепер, за рішенням Верховного суду, цей дозвіл скасували.

Суспільне Буковина Приміщення для сірководневих ван.

Поки "Брусниця" не працювала, вона накопичувала борги за комунальні послуги. Частину з них сплатила облрада, торік у жовтні з бюджету не це виділили пів мільйона.

Нове скликання ради має вирішити, що надалі робити з комунальним санаторієм. Розглядають три варіанти: продати, віддати громаді, яка хоче розвивати санаторій, або залишити санаторій у комунальній власності. Про це раніше у коментарі Суспільному сказав заступник голови облради Микола Гуйтор.

Суспільне Буковина Кімната для занять з пацієнтами санаторію.

Приватний підприємець мав вкласти понад 20 мільйонів гривень у розвиток санаторію та щомісяця сплачувати оренду. Це було в умовах, за які голосувало тодішнє скликання облради. Втім угода не діє.

Торік у вересні справу Мунтяна передали до Верховного суду. За цей час у реєстрах не публікували ухвал. Суд триває, наступне засідання має відбутись 9 лютого.

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