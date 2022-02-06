Збитки 700 000 грн: на Дніпропетровщині судитимуть посадовця лікарні

Криворізька окружна прокуратура направила до суду обвинувачення відносно посадовця "Криворізької міської лікарні № 16" за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), яка призвела до збитків у 700 000 грн. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець не перевірив та підписав офіційні документи з неправдивими даними про обсяг ремонтних робіт та вартість комплектуючих для апаратів ШВЛ. Внаслідок цього підрядник зайво отримав понад 700 тис грн бюджетних коштів.

За скоєне посадовцю загрожує до трьох років позбавленя волі.

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