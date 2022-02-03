Колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради VII скликання повідомлено про підозру у підробленні та використанні підробленої меддовідки. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

Ексдепутат несвоєчасно подав декларацію перед припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. У своє виправдання він надав підроблену довідку приватної медичної установи про начебто наявність у нього в той період захворювання COVID-19.

За підробку та використання підробного документу чоловіку загрожує обмеження волі до двох років.

Окрім того, постановою Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпоа його визнано винним у несвоєчасному поданні декларації та накладено стягнення у вигляді штрафу.

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