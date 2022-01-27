В Івано-Франківську приблизно 150 представників органів місцевого самоврядування взяли участь у форумі "Асоціація міст єднає Україну". Про це інформує кореспондентка Суспільного з місця події.

У програмі форуму, який організували до 30-річчя Асоціації, — обговорення проблем опалювального сезону, енергозбереження, координація дій в умовах нової хвилі COVID-19 та російської агресії, розповів голова Асоціації міст України, міський голова Києва Віталій Кличко.

"Нам потрібно зробити так, щоб нова хвиля COVID-19 не вдарила знову суттєво по економіці, по здоров’ю громадян. І це також лежить на плечах місцевих громад і міських голів. Нам потрібна чітка координація. І першорядне завдання – ми повинні бути готовими до можливої агресії проти України. Тому координація наших дій, обмін досвідом, підготовка до територіальної оборони й підготовка кожного з міст на випадок надзвичайних ситуацій — це такі ключові, глобальні пункти нашої програми", — розповів Віталій Кличко.

Фото: Суспільне Карпати У програмі форуму — обговорення важливих для територіальних громад питань, зокрема опалювального сезону та енергозбереження

Серед учасників форуму були представники місцевого самоврядування Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, що це — можливість обмінятися досвідом із колегами.

"Я тішуся, що сьогодні до нас в Івано-Франківськ приїхали понад 150 голів громад, які представляють різні регіони. Це є дуже важливо щодо спілкування, щодо обміну досвідом, щодо подолання певних проблем. Для міських голів немає нічого поганого у тому, щоб ми, наприклад, копіювали один від одного якісь хороші речі. Навпаки, це є надзвичайно важливо", — розповів Руслан Марцінків.

Фото: Суспільне Карпати Серед учасників форуму є представники місцевого самоврядування Івано-Франківської, Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей

Серед питань, які учасники розглянули на форумі, — фінансове забезпечення територіальних громад. Зі слів Руслана Марцінківа, внаслідок реформи децентралізації сума надходжень у бюджет громади зросла. Проте зросли й видатки. Міський голова Івано-Франківська вважає реформу ще не завершеною.

"Ми повинні йти до того, що буде суспільний договір і діятиме, скажімо, та хартія вольностей, яка підписана. Тобто я вважаю, що громади мають чітко знати й планувати свої бюджети, свої видатки не на один рік, а на 5-10 років. Це може бути тільки тоді, коли буде такий, умовно кажучи, договір — 50% всіх грошей держави залишатиметься на місцях, у громадах. Тоді буде порядок, тоді буде, відповідно, розуміння того, хто за що відповідає, які є повноваження", — сказав Руслан Марцінків.

У межах форуму відбудеться перший етап всеукраїнського відбору до 30-річчя Асоціації міст України "Успішна громада". Також під час форуму працює виставка бізнесу Західного регіону України.

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