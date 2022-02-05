Королева Великої Британії Єлизавета II 5 лютого влаштувала урочистий прийом у Сандрингемському палаці з нагоди 70-ї річниці свого сходження на престол.

Як повідомляє ВВС News, напередодні платинового ювілею свого правління королева зустрілася з членами Сандрінгемського жіночого інституту та представниками благодійних організацій. Їй подарували квіти, які були частиною її букету під час коронації, та подарували торт.

Також вона поспілкувалася з колишньою студенткою кулінарної школи Анжелою Вуд, яка допомогла створити коронаційну страву Poulet Reine Elizabeth, нерозривно пов'язаної з початком 70-літнього правління британської королеви. Цю страву спочатку називали "куряча королева Єлизавета" і вперше подали 350 іноземним високопоставленим особам під час коронаційного бенкету Єлизавети II. Потім ця страва стала елементом національного салату та основною начинкою для бутербродів.

Sky News

Віцепрезидентка Sandringham WI Івонн Браун зазначила, що Єлизавета II була у "блискучій" формі, вона сміялася і жартувала з гостями.

"Сімдесят років на троні показують, що королева була зворушливим прикладом абсолютно для всіх у всіх сферах життя", — сказала Браун.

Зазначається, що зустріч у Сандрінгемському палаці стала найбільшим публічним заходом, який королева відвідала з часу прийому у Віндзорському замку у жовтні 2021 року.

Довідка: 6 лютого 2022 року виповнюється 70 років від дня сходження на престол Єлизавети II. Цього дня помер її батько, король Георг VI. Королева є першим монархом історії Великої Британії, який відзначить платиновий ювілей правління.

Що відомо

25 грудня поліція арештувала озброєного чоловіка, який проник на територію Віндзорського замку, де відбувалося святкування Різдва за участі британської королеви Єлизавети II.

19 жовтня британська королева влаштувала прийом у Віндзорському замку на честь Глобального інвестиційного саміту.

22 жовтня у Букінгемському палаці повідомили, що королева Єлизавета II вперше за багато років провела ніч у лікарні. Після цього королева скасувала візит до Північної Ірландії та участь у присвяченій кліматичним змінам конференції COP26 у Глазго.

Лікарі рекомендували Єлизаветі II відмовитися від регулярного вживання алкоголю, щоб зустріти 96-й день народження у квітні 2021 року в найкращій формі.

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