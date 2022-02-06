Німецькі антропологи реконструюють череп, знайдений на Тернопільщині

Знайдений на Тернопільщині людський череп, вік якого – три тисячоліття, сканували археологи в одній із клінік Тернополя. Про це повідомив Суспільному директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин.

За його словами, антропологи із Франкфурта погодились для Залозецького краєзнавчого музею реконструювати обличчя давньої людини, що проживала на Залозеччині.

"Здійснили дослідження антропологічного матеріалу. Зокрема, на томографі відсканували череп представника висоцької культури, який було виявлено ще в 2011 році експедицією біля села Мильне. В результаті сканування отримано 3-D зображення черепа, що дасть змогу виготовити його копію та в перспективі реконструювати зовнішній вигляд обличчя давньої людини, яка проживала на Залозеччині ще 3 тисячі років тому. Наразі тільки знаємо, що череп належав молодому індивіду чоловічої статі, якому 20-25 років", – розповів Василь Ільчишин.

Фото:Василь Ільчишин Розкопки

Нагадаємо, у селі Залізці планують відкрити краєзнавчий музей. Для цього облаштовують приміщення, яке виділила селищна рада.

Що відомо