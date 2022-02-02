У Тернополі члени Росохацької групи зустрілись з читачами бібліотеки

Зустріч з членами Росохацької групи відбулася в Тернопільській міській бібліотеці. Засновник цієї групи Володимир Мармус розповів відвідувачам бібліотеки про те, як 22 січня 1973 року разом з односельцями підпільно розвішали по місту чотири синьо-жовті прапори.

Це зробили до 55-ї річниці проголошення Четвертого Універсалу Української Центральної Ради в Києві, каже Володимир Мармус.

"Тоді була така обстановка. Розпал комуністичної істерії, яка виражала себе в нищенні наших національних традицій і культури. Ми бачили, що молодь починає вірити. Ведеться шалена пропаганда, що націоналісти зрадники і вбивці", – каже Мармус.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Учасники зустрічі

Брат Володимира Микола Мармус теж належав до Росохацької групи. Чоловік каже, щоб розвісити прапори по місту готувалися рік:

"Дуже довго витратили, щоб знайти матеріал. Їздили в Львів по синій шматок полотна, жовту тканину ми купили в Чорткові".

Фото:Леся Продоус/Суспільне Виступ членів Росохацької групи

Микола Мармус каже, за це 9-тьох членів групи засудили до позбавлення волі в колонії суворого режиму. Зокрема, Микола Мармус був за ґратами 8 років. Поспілкуватися з учасниками Росохацької групи прийшли студенти військового коледжу. Серед них 17-річна Катерина Матвійків.

"Такі заходи потрібно робити частіше. Молодь бачить героїв, які боролися за нашу Україну. Вони дають зрозуміти, що не потрібно опускати руки, а потрібно йти вперед", – каже Матвійків.

Росохацька група – це підпільна група молоді з села Росохач Чортківського району, що діяла на початку 1970-х років.

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