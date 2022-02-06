За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 084 особи

1 084 щеплення від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 388 людей, другою дозою – 493, бустерною дозою вакцинували 202 особи. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 735 974 особи.

За добу по Україні 34 305 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом провели 30 699 982 щеплення.

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