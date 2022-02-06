На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 145 осіб

У 1 145 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Від коронавірусу померли 3 людини. Одужання підтвердили у 307 осіб. Медики провели 2 915 досліджень методом ПЛР за добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (95 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 15, Вишнівецька селищна ОТГ – 10, Кременецька міська ОТГ – 32, Лановецька міська ОТГ – 23, Лопушненська сільська ОТГ – 1, Почаївська міська ОТГ – 1, Шумська міська ОТГ – 13.

Тернопільський район (662 особи): Байковецька сільська ОТГ – 4, Бережанська міська ОТГ – 31, Білецька сільська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ – 78, Великобірківська селищна ОТГ – 14, Великогаївська сільська ОТГ – 2, Збаразька міська ОТГ – 103, Зборівська міська ОТГ – 20, Золотниківська сільська ОТГ – 7, Іванівська сільська ОТГ – 10, Козівська селищна ОТГ – 30, Козлівська селищна ОТГ – 18, Купчинецька сільська ОТГ – 10, Микулинецька селищна ОТГ – 19, Нараївська сільська ОТГ – 10, Підволочиська селищна ОТГ – 10, Підгаєцька міська ОТГ – 12, Підгороднянська сільська ОТГ – 11, Саранчуківська сільська ОТГ – 14, Скалатська міська ОТГ – 15, Скориківська сільська ОТГ – 1, Теребовлянська міська ОТГ – 51, Тернопільська міська ОТГ – 187.

Чортківський район (388 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 5, Борщівська міська ОТГ – 38, Бучацька міська ОТГ – 35, Васильковецька сільська ОТГ – 6, Гусятинська селищна ОТГ – 13, Заводська селищна ОТГ – 7, Заліщицька міська ОТГ – 33, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 6, Колиндянська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 39, Монастириська міська ОТГ – 23, Нагірянська сільська ОТГ – 12, Скала-Подільська селищна ОТГ – 24, Товстенська селищна ОТГ – 9, Трибухівська сільська ОТГ – 6, Чортківська міська ОТГ – 128.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 133 994 особи, з них 109 984 вже видужали та 2 268 людей померли.

Що відомо