NASA попередило про наближення до Землі астероїда розміром з футбольне поле

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) попередило, що 8 лютого до Землі наблизиться астероїд 2007 UY1. Його діаметр складає 150 метрів, тобто перевищує розмір футбольного поля.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Згідно з даними Національного агентства, небесне тіло пролетить повз Землю на мінімальній відстані в 5,3 мільйона кілометрів, що приблизно дорівнює 14 відстаней від Місяця до Землі.

Астероїд 2007 UY1 виявили у 2007 році. Він належить до групи Атонів (Aten), тобто його орбіта перетинає земну орбіту з внутрішньої сторони. Проте він не належить до категорії потенційно небезпечних, а ймовірність його зіткнення із Землею вкрай мала.

Що відомо

Наприкінці травня 2021 року NASA повідомляло, що 1 червня повз Землю пролетить астероїд 2021 KT1, який перевищить розмір трьох футбольних стадіонів.

У NASA стверджують, що в найближчі 100 років Землі не загрожує зіткнення з астероїдами. Зокрема, йдеться про найнебезпечніший астероїд Апофіз, який виявили у 2004 році.

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