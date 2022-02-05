На Закарпатті за добу виявили понад 500 випадків COVID-19

523 нові випадки COVID-19 виявили на Закарпатті 5 лютого. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 59 пацієнтів одужали, п'ятеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 103 157 випадків COVID-19. 87 094 пацієнти подолали хворобу, 2 596 — померли.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 284 059 випадків COVID-19, 3 676 068 людей одужали, 101 277 — померли.

Що відомо:

В Україні за добу виявили майже 28 тисяч випадків COVID-19;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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