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COVID-19 на Волині: 1182 нових випадки за добу, три – летальні
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COVID-19 на Волині: 1182 нових випадки за добу, три – летальні

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: 1182 нових випадки за добу, три – летальні ФОТО: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 1 182 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 170 людей. Летальні випадки зафіксували в Торчинській, Володимир-Волинській та Колківській громадах.

За добу методом ПЛР протестували 3 607 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 326
  • Берестечківська ТГ — 22
  • Городищенська ТГ – 1
  • Горохівська ТГ – 25
  • Доросинівська ТГ — 1
  • Ківерцівська ТГ – 20
  • Колківська – 2
  • Копачівська ТГ — 6
  • Мар’янівська ТГ – 19
  • Олицька ТГ — 15
  • Підгайцівська ТГ – 18
  • Рожищенська ТГ – 33
  • Торчинська ТГ — 4
  • Цуманська ТГ – 4
  • Володимир-Волинська ТГ – 37
  • Затурцівська ТГ — 12
  • Зимнівська ТГ – 2
  • Іваничівська ТГ – 27
  • Локачинська ТГ — 30
  • Нововолинська ТГ – 52
  • Павлівська ТГ – 8
  • Поромівська ТГ – 1
  • Устилузька ТГ — 6
  • Камінь- Каширська ТГ – 48
  • Любешівська ТГ — 30
  • Маневицька ТГ – 101
  • Прилісненська ТГ – 5
  • Сошичненська ТГ — 1
  • Голобська ТГ – 11
  • Вишнівська ТГ – 2
  • Головненська ТГ – 2
  • Дубечненська ТГ — 1
  • Дубівська  ТГ – 21
  • Заболотівська ТГ — 1
  • Забродівська ТГ — 13
  • Ковельська ТГ – 146
  • Колодяжненська ТГ — 4
  • Луківська ТГ — 2
  • Люблинецька ТГ – 5
  • Любомльська ТГ – 20
  • Поворська ТГ — 1
  • Ратнівська ТГ – 39
  • Рівненська ТГ – 4
  • Самарівська ТГ – 4
  • Сереховичівська ТГ – 6
  • Старовижівська ТГ – 2
  • Турійська ТГ – 38

За весь час пандемії в області захворіли 116 030 волинян. 103 018 людей одужали від COVID-19. 2 277 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 034 недужих на коронавірус волинян та один летальний випадок.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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