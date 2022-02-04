COVID-19 на Волині: 1182 нових випадки за добу, три – летальні

За останню добу на Волині підтвердили 1 182 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 170 людей. Летальні випадки зафіксували в Торчинській, Володимир-Волинській та Колківській громадах.
За добу методом ПЛР протестували 3 607 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 326
- Берестечківська ТГ — 22
- Городищенська ТГ – 1
- Горохівська ТГ – 25
- Доросинівська ТГ — 1
- Ківерцівська ТГ – 20
- Колківська – 2
- Копачівська ТГ — 6
- Мар’янівська ТГ – 19
- Олицька ТГ — 15
- Підгайцівська ТГ – 18
- Рожищенська ТГ – 33
- Торчинська ТГ — 4
- Цуманська ТГ – 4
- Володимир-Волинська ТГ – 37
- Затурцівська ТГ — 12
- Зимнівська ТГ – 2
- Іваничівська ТГ – 27
- Локачинська ТГ — 30
- Нововолинська ТГ – 52
- Павлівська ТГ – 8
- Поромівська ТГ – 1
- Устилузька ТГ — 6
- Камінь- Каширська ТГ – 48
- Любешівська ТГ — 30
- Маневицька ТГ – 101
- Прилісненська ТГ – 5
- Сошичненська ТГ — 1
- Голобська ТГ – 11
- Вишнівська ТГ – 2
- Головненська ТГ – 2
- Дубечненська ТГ — 1
- Дубівська ТГ – 21
- Заболотівська ТГ — 1
- Забродівська ТГ — 13
- Ковельська ТГ – 146
- Колодяжненська ТГ — 4
- Луківська ТГ — 2
- Люблинецька ТГ – 5
- Любомльська ТГ – 20
- Поворська ТГ — 1
- Ратнівська ТГ – 39
- Рівненська ТГ – 4
- Самарівська ТГ – 4
- Сереховичівська ТГ – 6
- Старовижівська ТГ – 2
- Турійська ТГ – 38
За весь час пандемії в області захворіли 116 030 волинян. 103 018 людей одужали від COVID-19. 2 277 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 034 недужих на коронавірус волинян та один летальний випадок.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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