COVID-19 на Волині: 1182 нових випадки за добу, три – летальні

За останню добу на Волині підтвердили 1 182 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 5 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 170 людей. Летальні випадки зафіксували в Торчинській, Володимир-Волинській та Колківській громадах.

За добу методом ПЛР протестували 3 607 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 326

Берестечківська ТГ — 22

Городищенська ТГ – 1

Горохівська ТГ – 25

Доросинівська ТГ — 1

Ківерцівська ТГ – 20

Колківська – 2

Копачівська ТГ — 6

Мар’янівська ТГ – 19

Олицька ТГ — 15

Підгайцівська ТГ – 18

Рожищенська ТГ – 33

Торчинська ТГ — 4

Цуманська ТГ – 4

Володимир-Волинська ТГ – 37

Затурцівська ТГ — 12

Зимнівська ТГ – 2

Іваничівська ТГ – 27

Локачинська ТГ — 30

Нововолинська ТГ – 52

Павлівська ТГ – 8

Поромівська ТГ – 1

Устилузька ТГ — 6

Камінь- Каширська ТГ – 48

Любешівська ТГ — 30

Маневицька ТГ – 101

Прилісненська ТГ – 5

Сошичненська ТГ — 1

Голобська ТГ – 11

Вишнівська ТГ – 2

Головненська ТГ – 2

Дубечненська ТГ — 1

Дубівська ТГ – 21

Заболотівська ТГ — 1

Забродівська ТГ — 13

Ковельська ТГ – 146

Колодяжненська ТГ — 4

Луківська ТГ — 2

Люблинецька ТГ – 5

Любомльська ТГ – 20

Поворська ТГ — 1

Ратнівська ТГ – 39

Рівненська ТГ – 4

Самарівська ТГ – 4

Сереховичівська ТГ – 6

Старовижівська ТГ – 2

Турійська ТГ – 38

За весь час пандемії в області захворіли 116 030 волинян. 103 018 людей одужали від COVID-19. 2 277 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 034 недужих на коронавірус волинян та один летальний випадок.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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