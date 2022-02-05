Жителі Тернопільщини долучилися до "Марафону, який ніхто не хоче бігти"

У Бережанах 12 бігунів долучилися до "Марафону, який ніхто не хоче бігти". Про це розповіла голова правління громадської організації "Бережанський Майдан" Галина Проців.

За її словами, загальна відстань пробігу склала 26 км – це четвертий етап марафону. Його присвятили загиблим військовим на сході.

Третій етап відбувся 29 січня 2022 року, тоді пробіг приурочили Дню пам'яті Героїв Крут. До марафону долучилися четверо осіб, пробігши дистанцію 18 кілометрів. Під час другого етапу, 30 грудня, дистанцію 38 кілометрів бігли 13 осіб. До цього, 12 грудня, бігуни подолали 72 кілометри. Тоді участь в акції взяли 23 особи. Галина Проців каже, усі кілометри, які долають учасники марафону, додають. Загальна дистанція чотирьох етапів марафону – 136 км.

Загалом планують пробігти 427 кілометрів. Саме така протяжність лінії розмежування з неконтрольованими районами Донецької та Луганської областей.

Наступний 5 етап марафону запланований на 26.02.2022 року.

Нагадаємо, "Марафон, який ніхто не хоче бігти" підтримали на початку грудня тернопільські бігуни.

Мета цього марафону — привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії на сході України.

В українському селищі Нью-Йорк, розташованому в Донецькій області, у день відомого Нью-йоркського марафону, 7 листопада, стартував забіг під назвою "Марафон, який ніхто не хоче бігти".

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