На Тернопільщині відбулися зимові змагання з мандрівництва "Снігохід"

з мандрівництва "Снігохід". Про це Суспільному розповів голова організаційного комітету змагань Микола Бігус.

За його словами, 67 команд стартували у селі Саранчуки, що на Бережанщині.

Перед початком змагань пластуни з Кам’янця Подільського складали свій маршрут. 16-річна Марія Романович каже, що у змаганнях з зимового мандрівництва участь бере вдруге. Дівчина розповідає, за яким маршрутом бігтимуть:

"Ми обирали по точках. Будемо йти по них і робити коло. Хочемо брати технічні точки. Це медична допомога, переправа і всі інші".

Фото:Леся Продоус/Суспільне 67 команд стартували у селі Саранчуки

Анастасія і Святослав Калинюки участь у змаганнях беруть 4 рік. Подружжя розповідає, познайомилися під час змагань у Вінниці в 2019 році:

"Це були наші перші змагання, перший досвід. Після того ми почали зустрічатися, в 2020 ми були вже, як пара. В 2021 ми були вже, як наречені, а в 2022 – сім’я".

Стартували учасники від Саранчуківської школи. Загалом на маршруті, яким біжать, позначено 45 точок. Мандрівники на свій розсуд вибирають ті точки, за якими йтимуть. Одна із основних точок – фельдшерський пункт в селі Тростянець, що за 12 кілометрів від Саранчуків. Першою сюди прибігла команда з Житомира.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Загалом на маршруті, яким біжать, позначено 45 точок

"Завдання було з домедичної допомоги. В нас була ситуація обмороження учасника іншої команди, ми мали розв’язати ситуацію за алгоритмом, який надавався для вивчення", – каже учасниця змагань Ірина Трухній.

Волонтер Червоного Хреста Павло Мельник каже, що за виконання завдання з першої домедичної допомоги учасники можуть отримати 10 балів, каже волонтер Товариства Червоного Хреста Павло Мельник:

"Учасники приходять, тягнуть картку із завданням. Переохолодження. Людина, яка втратила свідомість і травма гомілково-ступневого суглобу. Далі вони мають надати першу допомогу постраждалому. Ми оцінюємо і відправляємо на інші локації".

Фото:Леся Продоус/Суспільне Завдання з першої домедичної допомоги

Ще одним обов’язковим завданням є "Переправа". Смуга перешкод знаходиться поблизу села Молохів Саранчуківської громади. Одні із перших, хто прибіг на цю локацію – команда з Вінниці.

"Зараз пройшли майже 11 кілометрів. У цьому році рельєф пекельний", – каже учасниця змагань Наталія Сіденко.

На кожній точці потрібно відскакувати чіп та сфотографуватися, щоб підтвердити місцеперебування. Про це розповів голова організаційного комітету змагань Микола Бігус.

"Коли учасники фінішуватимуть, ми визначимо, хто набрав найбільшу кількість балів. Шляхом взяття контрольних пунктів, сума балів на технічних етапах, будемо рахувати, чи немає перевищення контрольного часу. І хто набрав найбільшу кількість балів, то той буде переможцем в 4 заліках. Буде три різних місця", – каже Бігус.

Вперше такі змагання провели в 2012 році. На Тернопільщині "Снігохід" проводять вп’яте. "Снігохід" – це популяризаційні зимові змагання з мандрівництва. Їх проводять, щоб залучити молодь до спортивного туризму, популяризувати здоровий спосіб життя та активний відпочинок у поєднанні із національно-патріотичним вихованням, каже Микола Бігус. Головний організатор змагань – "Пласт". Співорганізатори – громадська організація "Молодіжний Націоналістичний Конгрес" та обласне управління молоді та спорту.

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