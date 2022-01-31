COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 412 людей

За минулу добу 30 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 1 412 людей. 252 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (2 934), далі йде Хмельницька область (2 092). На третьому місці за кількістю хворих Житомирська (1 576).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворів 261 581 громадянин,

одужали 232 798 людей,

померли 5 718 хворих,

наразі хворіють 23 065 мешканців області.

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