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COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 412 людей
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COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 412 людей

Марина Повертайло
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COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 1 412 людей ФОТО: 12 канал

За минулу добу 30 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 1 412 людей. 252 хворих одужали, п'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (2 934), далі йде Хмельницька область (2 092). На третьому місці за кількістю хворих Житомирська (1 576).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворів 261 581 громадянин,
  • одужали 232 798 людей,
  • померли 5 718 хворих,
  • наразі хворіють 23 065 мешканців області.

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