На Тернопільщині понад 200 осіб зареєструвалися на змагання з мандрівництва

На змагання із зимового мандрівництва "Снігохід", які відбуватимуться на Тернопільщині 4-5 лютого, зареєструвалися понад 200 осіб. Про це Суспільному розповів голова організаційного комітету змагань Микола Бігус.

За його словами, це вже будуть одинадцяті за ліком змагання. На Тернопільщині "Снігохід" проводитимуть втретє. До цього їх також організовували на Львівщині та Вінничині.

Фото: Микола Бігус Пластун Микола Бігус

"Ми склали маршрут, на якому позначено 45 точок. Учасники на свій розсуд можуть вибрати ті точки, за якими йтимуть. У середньому йдуть 8 годин. Минулорічні переможці змагань здолали 60 кілометрів".

Фото: Микола Бігус Світлина зі змагань "Снігохід" 2013 року

Нагадаємо, перед цьогорічними змаганнями "Снігохід" на Тернопільщині промаркували найвищу гору – Попелиху. За словами Миколи Бігуса готувати й маркувати маршрут розпочали ще в листопаді минулого року.

Минуло року участь в змаганнях брали 72 команди зі всієї України. Змагалися учасники в двох заліках: пішохідному для любителів і пішохідному для професіоналів. Команди, отримавши маршрутну карту, мають знайти позначені на ній точки і виконати завдання.

Фото: Микола Бігус "Снігохід - 2021" Тернопільська область

Цього року збір учасників заплановано на 4 лютого, а самі змагання на 5 лютого. Учасники стартуватимуть із села Саранчуки о 8.00.

“Снігохід" – це популяризаційні зимові змагання з мандрівництва. Їх проводять задля залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку в поєднанні із національно-патріотичним вихованням.

Головний організатор змагань – "Пласт". Співорганізатори – громадська організація "Молодіжний Націоналістичний Конгрес" й управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА.

Читати також

Житель Зборова змайстрував сніговий всюдихід.

Читайте нас у Telegram- екстрені новини

Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у Viber

Приєднуйтеся до нас в Instagram