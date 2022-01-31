31 січня офіційні делегації України та Польщі провели зустріч, під час якої уклали домовленість про співпрацю у сфері інфраструктури за низкою напрямків.

Як повідомляє Офіс президента, зустріч відбулась за ініціативою президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди. Участь у ній взяли міністри інфраструктури України Олександр Кубраков та Республіки Польща Анджей Адамчик у присутності керівника ОПУ Андрія Єрмака та державного секретаря Канцелярії президента Польщі – керівника Бюро з міжнародної політики Якуба Кумоха.

У межах зустрічі представники країн домовились про наступне:

1. Якнайшвидше скасувати обмеження на транзит вантажних вагонів територією України до Польщі залізничним сполученням.

"До 4 лютого 2022 року українська сторона поінформує польську сторону щодо конкретних термінів відновлення транзиту вантажних вагонів територією України"

2. Суттєво збільшити кількість дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень з урахування потреб українських та польських автомобільних перевізників.

"До 5 лютого 2022 року сторони мають узгодити дату проведення засідання змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка повинна узгодити терміни передачі та кількість додаткових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень"

3. Розробити спільний план дій, спрямований на значне підвищення ефективності роботи автомобільних міжнародних пунктів пропуску між країнами. Відповідний план дій має бути узгоджений за участю представників митних, прикордонних та інших служб Польщі та України не пізніше кінця лютого 2022 року.

4. Ініціювати перегляд положень Угоди між урядами України та Польщі про міжнародні автомобільні перевезення від 1992 року.

Окрім того, Україна та Польща відзначили зацікавленість польських нафтогазових компаній PGNiG та PKN Orlen в інвестиціях в український нафтогазовий сектор та домовилися сприяти їхній співпраці з НАК "Нафтогаз України" в цьому напрямку.

"Зі свого боку компанія KGHM висловила готовність почати перемовини щодо спільної розробки покладів кольорових металів", — додали в Офісі президента.

Як повідомлялося раніше, 1 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький планує здійснити візит до України на тлі загрози російського вторгнення.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу