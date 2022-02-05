УАФ дозволила Калітвінцеву грати за ФК "Олександрія". Що кажуть у "Десні"

Українська асоціація футболу дозволила Владиславу Калітвінцеву грати за ФК "Олександрія" (Кропивницький) у змаганнях УПЛ 2021/2022. Офіційний лист із таким рішенням опублікувала "Олександрія" на своєму офіційному сайті, додавши витяг з протоколу.

ФОТО: ФК "Олександрія Витяг з протоколу засідання Комітету з питань статусу і трансферу футболістів УАФ

Разом з тим, ФК "Десна" не отримували офіційного повідомлення про рішення комітету. Про це в коментарі Суспільному сказав прес-секретар команди Олександр Шевченко. За його словами, офіційного листа (того, який опублікувала "Олександрія") на адресу клубу не надходило, а засідання, на якому мало б вирішуватись це питання, мало відбутися 9 лютого.

Як сказав Шевченко, розбиратися у ситуації клуб планує з понеділка. Сподіваються, що заплановане на 9 лютого засідання все ж відбудеться.

Згідно з повідомленням на сайті "Олександрії", контракт з Владиславом розраховано на два з половиною роки — до 31 травня 2024 року.

Нагадаємо, Владислав Калітвінцев ініціював розірвання контракту з "Десною" через борги по зарплаті. Він додав, що борги є не лише перед ним і у всіх випадках суми доволі великі. "Десна", у свою чергу, не погоджувалися з рішенням спортсмена й мали намір іти до суду. Представники чернігівського клубу у коментарі Суспільне наголосили, що клуб має борг перед Калітвінцевим лише за грудень. І стверджують: права на футболіста все ще належать їм.

У коментарі для Футбол NEWS президент ФК "Десна" Володимир Левін висловив сподівання, що півзахисник Владислав Калітвінцев з'явиться у команді та дограє другу частину сезону, адже його перехід в "Олександрію" чернігівський клуб вважає неправомірним.

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