На Тернопільщині підняли олімпійський прапор

Олімпійський та український прапори підняли в Західноукраїнському університеті в Тернополі. Це зробили, щоб підтримати українських спортсменів, які беруть участь в зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Заступник голови Національного олімпійського комітету області Віталій Ігнатенко каже, в Тернополі прапор на підтримку олімпійців піднімають близько 10-ти років:

"Сьогодні ми невипадково у Західноукраїнському національному університеті, бо вихованці, студенти цього вузу представляють нашу команду і область на Олімпійських іграх".

Фото:Леся Продоус/Суспільне Віталій Ігнатенко

Стипендіатка осередку олімпійського комітету Тернопільщини Іванна Попадюк розповіла, також сьогодні олімпійський прапор підняли в селі Острів Великоберезовицької громади. За її словами, саме там починав тренуватися біатлоніст Дмитро Підручний.

Фото:Леся Продоус/Суспільне Село Острів

"Підтримка дуже важлива, я звісно буду вболівати. Особливо за Андрія Мандзія. Я з ним особисто знайома і підтримую його. Юліанна Туницька, ми теж спілкуємося", – розповів Підручний.

В Пекіні відбулася церемонія відкриття 24 Олімпійських ігор і парад країн-учасниць. Український прапор несли Олександр Абраменко та Олександра Назарова.

Тернопільщину на іграх представляють п’ятеро спортсменів: Біатлоніст Дмитро Підручний, санкарі Андрій Мандзій і Юліанна Туницька, лижник Дмитро Мазурчук і в резерві буде лижник Віктор Пасічник. Загалом Україну в Пекіні представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12-ти дисциплінах.

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