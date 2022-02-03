У Чернівецькій області серед інших штамів коронавірусу переважає "Омікрон". Двоє буковинців, які були інфіковані цим штамом, померли.
Про це сказала головна санітарна лікарка області Наталія Гопко на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.
За її словами, 2 лютого отримали результати 22 зразків, які відправили у лабораторію у Київ. У всіх підтверджений "Омікрон".
Шістьох пацієнтів, інфікованих цим штамом, шпиталізували до лікарні. У них не було щеплення від коронавірусу. Також серед хворих є діти віком один та шість місяців. Двоє буковинців померло — їм було 61 та 66 років.
За інформацією МОЗ, новий штам "Омікрон" відрізняється від "Дельти" за кількома симптомами.
"Омікрон"
- нежить — у 73% випадків,
- головний біль — 67,5%,
- втома — 63,5%,
- чхання та біль у горлі — 60%
"Дельта"
- кашель — у 43,5% випадків
- хриплий голос — 35,7%,
- озноб чи тремтіння — 30%,
- лихоманка — 29,4%,
- втрата нюху або смаку — 23,7%.
Що відомо
- Штам "Омікрон" — новий різновид коронавірусної хвороби, який був виявлений на півдні Африки. Він має менший інкубаційний період, у середньому він становить 3 доби. "Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”.
- Відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у молодій віковій групі. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8 року.
- Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
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