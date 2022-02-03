У Чернівецькій області серед інших штамів коронавірусу переважає "Омікрон". Двоє буковинців, які були інфіковані цим штамом, померли.

Про це сказала головна санітарна лікарка області Наталія Гопко на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

За її словами, 2 лютого отримали результати 22 зразків, які відправили у лабораторію у Київ. У всіх підтверджений "Омікрон".

Шістьох пацієнтів, інфікованих цим штамом, шпиталізували до лікарні. У них не було щеплення від коронавірусу. Також серед хворих є діти віком один та шість місяців. Двоє буковинців померло — їм було 61 та 66 років.

За інформацією МОЗ, новий штам "Омікрон" відрізняється від "Дельти" за кількома симптомами.

"Омікрон"

нежить — у 73% випадків,

головний біль — 67,5%,

втома — 63,5%,

чхання та біль у горлі — 60%

"Дельта"

кашель — у 43,5% випадків

хриплий голос — 35,7%,

озноб чи тремтіння — 30%,

лихоманка — 29,4%,

втрата нюху або смаку — 23,7%.

Що відомо

Штам "Омікрон" — новий різновид коронавірусної хвороби, який був виявлений на півдні Африки. Він має менший інкубаційний період, у середньому він становить 3 доби. "Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”.

Відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон" у молодій віковій групі. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8 року.

Загалом в області виявили 136 576 випадків інфікування коронавірусом, 117 778 людей одужали, а 3 144 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

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