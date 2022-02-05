COVID-19 на Одещині: хворобу діагностували у 3 874 людей

За минулу добу 4 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 3 874 людей. 149 хворих одужали, 10 – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю хворих Львівська область (3 890). Далі йде Одеська, на третьому місці – місто Київ (3 173).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 277 769 громадян,

одужали 233 516 людей,

померли 5 767 хворих,

наразі хворіє 38 486 мешканеців області.

Читайте також

В Одесі відкрили новий пункт вакцинації проти COVID-19. Там роблять щеплення ВІЛ-інфікованим

Епідеміолог розповів, коли в Одесі буде пік захворюваності COVID-19

"Ситуація загострилася". 70% пацієнтів "ковідного" дитячого відділення в Одесі – дошкільного віку

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області