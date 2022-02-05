За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 724 особи

1 724 щеплення від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 649 людей, другою дозою – 743, бустерною дозою вакцинували 332 особи. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 734 890 осіб.

По Україні 76 350 людей вакцинували проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримали 22 352 людини, другу дозу – 29 708 людей, додаткову дозу отримали 617 людей, бустерну дозу – 23 673 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 442 559 людей, з них отримали першу дозу – 15 442 557 людей, отримали дві дози – 14 758 350 людей, отримали додаткову дозу – 20 040 людей, бустерну дозу – 444 730 людей. Загалом провели 30 665 677 щеплень.

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