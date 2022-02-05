На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 444 осіб

У 1 444 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Від коронавірусу померли 7 жителів області. Одужання підтвердили у 358 осіб. Медики провели 3 327 досліджень методом ПЛР за добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (200 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 9, Великодедеркальська сільська ОТГ – 11, Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 55, Лановецька міська ОТГ – 64, Лопушненська сільська ОТГ – 5, Почаївська міська ОТГ – 21, Шумська міська ОТГ – 35.

Тернопільський район (866 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 9, Бережанська міська ОТГ – 47, Білецька сільська ОТГ – 5, Великоберезовицька селищна ОТГ – 49, Великобірківська селищна ОТГ – 20, Великогаївська сільська ОТГ – 87, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 68, Зборівська міська ОТГ – 30, Золотниківська сільська ОТГ – 8, Іванівська сільська ОТГ – 4, Козівська селищна ОТГ – 15, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 45, Нараївська сільська ОТГ – 25, Озернянська сільська ОТГ – 10, Підволочиська селищна ОТГ – 26, Підгаєцька міська ОТГ – 14, Підгороднянська сільська ОТГ – 20, Скалатська міська ОТГ – 29, Скориківська сільська ОТГ – 3, Теребовлянська міська ОТГ – 66, Тернопільська міська ОТГ – 284.

Чортківський район (378 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 30, Борщівська міська ОТГ – 9, Бучацька міська ОТГ – 28, Васильковецька сільська ОТГ – 10, Гримайлівська селищна ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 18, Заводська селищна ОТГ – 14, Заліщицька міська ОТГ – 83, Золотопотіцька селищна ОТГ – 7, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 4, Колиндянська сільська ОТГ – 8, Копичинецька міська ОТГ – 22, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 6, Монастириська міська ОТГ – 4, Нагірянська сільська ОТГ – 3, Скала-Подільська селищна ОТГ – 22, Товстенська селищна ОТГ – 17, Трибухівська сільська ОТГ – 7, Хоростківська міська ОТГ – 2, Чортківська міська ОТГ – 83.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 132 849 осіб, з них 109 677 вже видужали та 2 265 людей померли.

Що відомо