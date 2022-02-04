За добу коронавірус підтвердили в 1 034 волинян, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 1 034 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували один летальний випадок. Про ситуацію із захворюваністю станом на 4 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 205 дітей та 36 медпрацівників.

Одужали в області 143 людини. Зафіксували один летальний випадок у Луцькому районі, в Цуманській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 3 410 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 241

Боратинська ТГ – 11

Берестечківська ТГ — 12

Городищенська ТГ – 14

Горохівська ТГ – 45

Ківерцівська ТГ – 18

Колківська ТГ – 2

Копачівська ТГ – 5

Мар’янівська ТГ – 8

Олицька ТГ – 4

Підгайцівська ТГ – 15

Рожищенська ТГ – 43

Торчинська ТГ – 9

Цуманська ТГ – 4

Володимир-Волинська ТГ – 64

Затурцівська ТГ — 27

Зимнівська ТГ – 19

Іваничівська ТГ – 14

Литовезька ТГ — 4

Локачинська ТГ — 3

Нововолинська ТГ – 49

Оваднівська ТГ – 2

Павлівська ТГ – 8

Поромівська ТГ – 7

Устилузька ТГ — 3

Камінь- Каширська ТГ – 58

Любешівська ТГ — 38

Маневицька ТГ – 22

Прилісненська ТГ – 23

Сошичненська ТГ — 2

Голобська ТГ – 4

Велимчанська ТГ — 1

Вишнівська ТГ – 5

Головненська ТГ – 10

Дубечненська ТГ — 7

Дубівська ТГ – 12

Забродівська ТГ — 10

Ковельська ТГ – 88

Колодяжненська ТГ — 4

Луківська ТГ — 4

Люблинецька ТГ – 1

Любомльська ТГ – 11

Поворська ТГ — 6

Ратнівська ТГ – 33

Рівненська ТГ – 12

Самарівська ТГ – 2

Сереховичівська ТГ – 3

Смідинська ТГ -1

Старовижівська ТГ – 6

Турійська ТГ – 29

Шацька ТГ -11

За весь час пандемії в області захворіли 114 848 волинян. 102 848 людей одужали від COVID-19. 2 274 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 352 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували п'ять смертей.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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