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За добу коронавірус підтвердили в 1 034 волинян, одна людина померла
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За добу коронавірус підтвердили в 1 034 волинян, одна людина померла

Лариса Літвицька
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За добу коронавірус підтвердили в 1 034 волинян, одна людина померла Фото: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 1 034 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували один летальний випадок. Про ситуацію із захворюваністю станом на 4 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 205 дітей та 36 медпрацівників.

Одужали в області 143 людини. Зафіксували один летальний випадок у Луцькому районі, в Цуманській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 3 410 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 241
  • Боратинська ТГ – 11
  • Берестечківська ТГ — 12
  • Городищенська ТГ – 14
  • Горохівська ТГ – 45
  • Ківерцівська ТГ – 18
  • Колківська ТГ – 2
  • Копачівська ТГ – 5
  • Мар’янівська ТГ – 8
  • Олицька ТГ – 4
  • Підгайцівська ТГ – 15
  • Рожищенська ТГ – 43
  • Торчинська ТГ – 9
  • Цуманська ТГ – 4
  • Володимир-Волинська ТГ – 64
  • Затурцівська ТГ — 27
  • Зимнівська ТГ – 19
  • Іваничівська ТГ – 14
  • Литовезька ТГ — 4
  • Локачинська ТГ — 3
  • Нововолинська ТГ – 49
  • Оваднівська ТГ – 2
  • Павлівська ТГ – 8
  • Поромівська ТГ – 7
  • Устилузька ТГ — 3
  • Камінь- Каширська ТГ – 58
  • Любешівська ТГ — 38
  • Маневицька ТГ – 22
  • Прилісненська ТГ – 23
  • Сошичненська ТГ — 2
  • Голобська ТГ – 4
  • Велимчанська ТГ — 1
  • Вишнівська ТГ – 5
  • Головненська ТГ – 10
  • Дубечненська ТГ — 7
  • Дубівська  ТГ – 12
  • Забродівська ТГ — 10
  • Ковельська ТГ – 88
  • Колодяжненська ТГ — 4
  • Луківська ТГ — 4
  • Люблинецька ТГ – 1
  • Любомльська ТГ – 11
  • Поворська ТГ — 6
  • Ратнівська ТГ – 33
  • Рівненська ТГ – 12
  • Самарівська ТГ – 2
  • Сереховичівська ТГ – 3
  • Смідинська ТГ -1
  • Старовижівська ТГ – 6
  • Турійська ТГ – 29
  • Шацька ТГ -11

За весь час пандемії в області захворіли 114 848 волинян. 102 848 людей одужали від COVID-19. 2 274 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 352 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували п'ять смертей.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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