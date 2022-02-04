За добу коронавірус підтвердили в 1 034 волинян, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 1 034 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували один летальний випадок. Про ситуацію із захворюваністю станом на 4 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 205 дітей та 36 медпрацівників.
Одужали в області 143 людини. Зафіксували один летальний випадок у Луцькому районі, в Цуманській громаді.
За добу методом ПЛР протестували 3 410 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 241
- Боратинська ТГ – 11
- Берестечківська ТГ — 12
- Городищенська ТГ – 14
- Горохівська ТГ – 45
- Ківерцівська ТГ – 18
- Колківська ТГ – 2
- Копачівська ТГ – 5
- Мар’янівська ТГ – 8
- Олицька ТГ – 4
- Підгайцівська ТГ – 15
- Рожищенська ТГ – 43
- Торчинська ТГ – 9
- Цуманська ТГ – 4
- Володимир-Волинська ТГ – 64
- Затурцівська ТГ — 27
- Зимнівська ТГ – 19
- Іваничівська ТГ – 14
- Литовезька ТГ — 4
- Локачинська ТГ — 3
- Нововолинська ТГ – 49
- Оваднівська ТГ – 2
- Павлівська ТГ – 8
- Поромівська ТГ – 7
- Устилузька ТГ — 3
- Камінь- Каширська ТГ – 58
- Любешівська ТГ — 38
- Маневицька ТГ – 22
- Прилісненська ТГ – 23
- Сошичненська ТГ — 2
- Голобська ТГ – 4
- Велимчанська ТГ — 1
- Вишнівська ТГ – 5
- Головненська ТГ – 10
- Дубечненська ТГ — 7
- Дубівська ТГ – 12
- Забродівська ТГ — 10
- Ковельська ТГ – 88
- Колодяжненська ТГ — 4
- Луківська ТГ — 4
- Люблинецька ТГ – 1
- Любомльська ТГ – 11
- Поворська ТГ — 6
- Ратнівська ТГ – 33
- Рівненська ТГ – 12
- Самарівська ТГ – 2
- Сереховичівська ТГ – 3
- Смідинська ТГ -1
- Старовижівська ТГ – 6
- Турійська ТГ – 29
- Шацька ТГ -11
За весь час пандемії в області захворіли 114 848 волинян. 102 848 людей одужали від COVID-19. 2 274 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 352 недужих на коронавірус волинян. За добу зареєстрували п'ять смертей.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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