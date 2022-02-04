У Києві "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами державного прапора

У столиці 4 лютого монумент "Батьківщина-Мати" підсвітили у кольорах державного прапора України. Акцію провели за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики та Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Мінкультури запустило фоточелендж і закликало усіх охочих зробити фото монументу "Батьківщина-Мати" з жовто-блакитною підсвіткою та опублікувати світлину у соціальних мережах з хештегом #UAразом.

"Батьківщина-мати начебто вкрилася у жовто-блакитне вбрання. Найвищий монумент України підсвітили кольорами державного прапора на знак єднання нашої нації, задля захисту української землі. Ми – українці – вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор – символ нашої незалежності та незламності", — написав у Facebook міністр культури Олександр Ткаченко.

Користувачі Facebook охоче підхопили челендж.

Підсвічувати монумент будуть 4 лютого до 24:00. Переможець фоточеленджу отримає книгу про найкращі місця для подорожей Україною.

Загальна висота монумента "Батьківщина-Мати" — 102 метри. Монумент розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вважається найвищою скульптурою у Європі.

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