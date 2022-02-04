У житомирському "Фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну Поліського національного університету" розповіли про складнощі, зумовлені дистанційним навчанням. Основною проблемою є якість інтернет-зв'язку. Про це Суспільному сказала заступниця директора коледжу Ганна Маєвська.

Через пандемію заняття зі спеціальних дисциплін у коледжі проводять онлайн. У такий спосіб, каже Ганна Маєвська, не переривається начальний процес.

Олександр Підгородецький у коледжі викладає рисунок і основи кольорознавства. Розповідає, що навчання у режимі онлайн проводить у підгрупах. Якщо інтернет зависає, то телефоном домовляється зі студентами про індивідуальні консультації.

"Виконані завдання надсилають мені на електронну пошту і я їх перевіряю. Але це вже не той ефект – якби студенти працювали тут, в кабінеті, їм було б легше. Я міг би одразу підправити їхні помилки. А так не завжди є гарний зв'язок по інтернету. То я їх не чую, то вони мене не чують – це проблема дистанційного навчання", – каже Олександр.

Фото: Суспільне Житомир Викладач Олександр Підгородецький проводить заняття онлайн

Без викладача розібратися складно, говорить студентка коледжу Олександра Поруцька, предметом спеціалізації якої є автоматизоване проєктування та інженерні креслення.

"Треба більше часу, щоб зрозуміти матеріал, – розповідає Олександра. – Мені більше подобається очне навчання, бо ми разом вивчаємо велику кількість спеціальних дисциплін, разом із практичними і курсовими роботами, які є індивідуальними для кожного студента. І для цього нам потрібна консультація викладачів, щоб виправити наші помилки і дати поради".

Фото: Суспільне Житомир Студентів поділили на підгрупи, аби ефективніше організувати навчальний процес

За словами студента Валентина Агаєва, на самостійний пошук різних версій спеціальних програм витрачається багато часу, крім того, не завжди можна зрозуміти сутність предмету.

"AutoCAD" має багато різних версій – інтерфейс різний, кнопки, картинки. Якщо захочеш щось комусь сказати, то не можеш – у всіх все різне", – каже Валентин.

Фото: Суспільне Житомир

Онлайн навчання проходить у підгрупах – по 15 студентів у кожній, – аби мати можливість ефективніше працювати.

"Складність полягає в тому, що не всі студенти мають вдома відповідну матеріальну базу, аби користуватися на дистанційному навчанні ноутбуками. Ми працюємо через різні програми та месенджери. Завдання подаються через сайт коледжу і так само оцінюються", – розповідає викладачка Лариса Прокопчук.

Фото: Суспільне Житомир Викладачка коледжу Лариса Прокопчук каже, що не всі студенти мають можливості для онлайн-навчання

Фото: Суспільне Житомир Ганна Маєвська говорить, що основна проблема "дистанційки" – низька якість інтернету

За три роки перебування на карантині та дистанційному навчанні викладачі коледжу створили нові програми та відеопрезентації для покращення навчання студентів, говорить заступниця директора коледжу Ганна Маєвська.

"У нас є тільки одна така проблема – це робота інтернету. І те, що студенти не завжди можуть придбати ті програми, в яких нам треба працювати фахово, як будівельникам, архітекторам та дизайнерам", – каже Ганна Маєвська.

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