У Житомирі обласний онкологічний диспансер забезпечений медпрепаратами для лікування хворих на онкологію та проведення хіміотерапії на 70%. Про це Суспільному розповів директор онкодиспансеру Ігор Сабадаш.

За його словами, препарати для хіміотерапії за їх заявкою закуповує Міністерство охорони здоров’я за спеціальною програмою, але ліки до них надходять із затримкою у рік. Наприклад, заявка на 2021 рік ще досі не виконана, тому лікують за рахунок залишків препаратів з минулих років. Нині установа забезпечує хворих препаратами для хіміотерапії на 70%.

"Особливо це стосується занедбаних форм раку, там потрібні ліки потужніші, вони досить дороговартісні, їх у переліку ліків у цій програмі немає, МОЗом вони до програми не включені. За минулий рік ми ліків майже не отримували, ми отримали ліки лише за заявкою 2020 року, зараз чекаємо цих поставок", – сказав Ігор Сабадаш.

Фото: Суспільне Житомир Ігор Сабадаш

Фото: Суспільне Житомир

Медичний директор закладу Олександр Аврамець каже, що протягом останніх кількох років ситуація із забезпеченістю ліками стала кращою, втім залишається проблема із дороговартісними препаратами для хіміотерапії важких хворих. Деякі ліки відсутні у переліку препаратів, які закуповує МОЗ. Наприклад, препарат Кітруда, флакон якого коштує близько 20 тисяч гривень, до цього часу пацієнти купували за власні гроші.

"Його призначають при запущеній пухлині меланомі шкіри. Так, це дуже дороговартісний препарат, його до цього часу у перелік включено не було. На цей рік вони вже цей препарат у перелік додали, до цього пацієнти купували або за свої гроші, або ж потрапляли під якісь недержавні програми", – розповів медичний директор.

Фото: Суспільне Житомир Олександр Аврамець

Експерт Міністерства охорони здоров’я України Євгеній Гончар говорить, що препарати диспансери отримують із запізненням через особливості закупівель. Час займає формування та опрацювання заявок із усієї України. Окрім того, тривалою є і сама закупівля, пришвидшити цей процес неможливо.

"Якщо заявка була сформована на початку 2022 року, то ліки, ймовірно, приїдуть наприкінці 2022 року. Якщо замовили у кінці 2022, то, зрозуміло, що препарати надійдуть через півроку-рік приблизно. Завжди у лікарнях мають бути сформовані залишки на основі минулорічних закупівель. Ми віддаємо перевагу тим медичним препаратам, які показують найбільші показники клінічної користі за найменші гроші. Коли ми забезпечуємо препаратами, які є в номенклатурі, ми йдемо далі, додаємо нові препарати", – розповів Євгеній Гончар.

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