Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони ОК “Південь” провели практичне тактико-спеціальне навчання на території Одещини. Вони відпрацювали тактику недопущення висадки повітряних десантів та наземних противників. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

Під час навчань військовослужбовці не виконували бойову стрільбу. Свої навички вдосконалювали воїни-зенітники. Вони працювали з інженерним обладнанням та вчилися маскувати позицій у новому районі бойового призначення.

ОК "Південь"

ОК "Південь"

ОК "Південь"

ОК "Південь"

ОК "Південь"

ОК "Південь"

ОК "Південь"

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