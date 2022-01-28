logo logo
На Одещині військові ОК "Південь" провели навчання з протидії повітряним атакам
ЗСУТОП РЕГІОНІВАРМІЯРегіони

На Одещині військові ОК "Південь" провели навчання з протидії повітряним атакам

Ксенія Процепова
·
·
На Одещині військові ОК "Південь" провели навчання з протидії повітряним атакам ОК "Південь"

Військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони ОК “Південь” провели практичне тактико-спеціальне навчання на території Одещини. Вони відпрацювали тактику недопущення висадки повітряних десантів та наземних противників. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".

Під час навчань військовослужбовці не виконували бойову стрільбу. Свої навички вдосконалювали воїни-зенітники. Вони працювали з інженерним обладнанням та вчилися маскувати позицій у новому районі бойового призначення.

Військові ОК "Південь" навчалися протидіяти нападу умовного повітряного та наземного противникаОК "Південь"

Військові ОК "Південь" навчалися протидіяти нападу умовного повітряного та наземного противникаОК "Південь"

Військові ОК "Південь" навчалися протидіяти нападу умовного повітряного та наземного противникаОК "Південь"

Військові ОК "Південь" навчалися протидіяти нападу умовного повітряного та наземного противникаОК "Південь"

Військові ОК "Південь" навчалися протидіяти нападу умовного повітряного та наземного противникаОК "Південь"

Військові ОК "Південь" навчалися протидіяти нападу умовного повітряного та наземного противникаОК "Південь"

Військові ОК "Південь" навчалися протидіяти нападу умовного повітряного та наземного противникаОК "Південь"

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди